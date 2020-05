Állatkölykök köszöntik anyák napját egy videón

Különleges kisfilmmel köszönti az édesanyákat a Fővárosi Állat- és Növénykert: a másfél perces videóban nemrég született kisállatok szerepelnek.

A kisfilmben szerepel többek között a március 15-i ideiglenes bezárás óta világra jött éjimajom-kölyök, matakóbébi és feketehattyú-fióka, az erszényből mostanában előmerészkedő Bennett-kengurukölykök egyike, valamint a februárban született, de hivatalosan csak április elején bemutatkozott tapír kislány, Hada is.

Ugyancsak feltűnik a még adventkor született, és azóta is szépen cseperedő lajhárbébi, és Arun, a most már két és fél esztendős kiselefánt is.

Különösen sok kisállat, kölyök és fióka cseperedik jelenleg a budapesti állatkertben, sokuk azóta jött világra, hogy a koronavírus-járvány miatt az intézmény kapuit átmenetileg be kellett zárni a nagyközönség előtt – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert az MTI-vel.