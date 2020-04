Nicole Scherzinger elviszi a hátán a Pussycat Dolls új számának akusztikus változatát

Azért néha a többiek is beleénekelnek.

Februárban jelent meg a Pussycat Dolls új videóklipje, ami másodpercek alatt visszarepített minket a kétezres évek elejére. A React című számukat az X-Faktor adásában énekelték el, ahol tíz év után először léptel fel közösen. A klip után most kiadták a dal akusztikus verzióját is és ahogy a zenekar történetében mindig, most is Nicole Scherzinger volt a középpontban. Ez nem újdonság, bár most premier plánban láthatjuk, ahogy leénekli a többieket.

A HungerTV-nek készült letisztult, fekete fehér előadást itt nézheted végig:

Kiemelt kép: YouTube/The Pussycat Dolls