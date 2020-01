Vagy egy századfordulós dominának.

Blake Lively pár hónapja titokban megszülte harmadik gyerekét, azóta pedig nem nagyon mutatkozott nyilvánosan. Sőt, valójában 2019 májusa óta nem láthattuk őt a vörös szőnyegen, ahol még terhesen ment végig. Most azonban visszatért, hogy New Yorkban promózza új, The Rythm Section című filmjét. És tette mindezt egy fekete bársonyruhában, hosszú fekete bőrkesztyűben és fekete, fűzős csizmában, ami miatt pont úgy nézett ki, mint Jessica Rabbit darkos változata.

Kiemelt kép: Roy Rochlin/FilmMagic