Vágóhídra vitték, de ennek a Jaknak más tervei voltak

Az Egyesült Államokban Virginiában egy jak azért került vagonba, mert elszállították volna a vágóhídra, de neki más tervei voltak, ezért sikerült megszöknie. A Huffington Post azt írja, hogy a Meteor névre keresztelt állat tavaly csütörtök óta kóborol a környéken és hihetetlenül furfangos módon nem dől be az állatbefogók csapdáinak. Meteor még a számára kihelyezett csalikra sem csap le, mintha érezné, hogy el akarják kapni.

A Buckinghamben működő vágóhíd még mindig nem tett le arról, hogy valahogy elkapja az elszökött állatot, de egyelőre nem tudnak túljárni az eszén.

Ezen a ponton az állíthatjuk, hogy alighanem mindenki Meteornak szurkol.

