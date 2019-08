Egyszerre csodálatos és félelmetes a parazita által irányított zombi csiga

Elképesztően ijesztő, de mégis csodálatos pillanatot sikerült megörökítenie, egy Twitter-felhasználónak. A videón egy csiga látható, amint a testében valami világít, vibrál és folyamatosan mozog. A csiga úgy néz ki konkrétan úgy néz ki, mint egy bekábult drogos és a valóság nem is áll ettől egészen messze.

A csiga teste fölött egy parazita, egy féreg vette át az irányítást.

A leucochloridium paradoxum átveszi a csiga motorikus képességeit és színesen világítóvá változtatja. A parazita azért teszi ezt, hogy a madarak megegyék a feltűnő csigát. A leucochloridium így szaporodik, egészen pontosan a madár ürüléke által kerül újra a földbe.

Nem csúnya látvány a gyönyörű színekben pompázó, szinte vibráló csiga, pedig igazából ez neki a földi pokol, élő zombiként, az irányítást elveszítve várja a halált.

