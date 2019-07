Victoria Beckhamen, Sophie Turneren, vagy Priyanka Choprán áll jobban?

Ugyanazt a pizsama szerű ruhát hordták mindhárman.

Victoria Beckham már rég maga mögött hagyta a Spice Girls-ös időszakát és azóta a divatvilágban arat sikereket saját magáról elnevezett ruhamárkájával, amit egyébként mi is beválasztottunk a legjobb celebek által alapított márkák közé összeállításunkban.

Nem rablás 150 ezret kérni egy celebpulóverért? Rengeteg híresség alapította meg már saját ruhacégét vagy kollekcióját, változó eredményekkel. Összeszedtük, kiknek sikerült a legjobban és kiknek a legrosszabbul ez.

Most az Instagramon hívta fel rá a figyelmet, hogy már Sophie Turner és Priyanka Chopra is hordta egyik kedvenc pizsama szerű cuccát egy-egy fotóval róluk, aztán természetesen posztolt egy képet magáról is ugyanabban a ruhában. Choprát és Turnert egyébként Jonas nővéreknek nevezi a leírásban, mivel mindketten a Jonas testvérek egyik tagjával házasodtak össze.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Victoria Beckham (@victoriabeckham) által megosztott bejegyzés, Júl 16., 2019, időpont: 7:14 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Victoria Beckham (@victoriabeckham) által megosztott bejegyzés, Júl 16., 2019, időpont: 6:51 (PDT időzóna szerint)

Ha meg már mindhárman viselték ugyanazt a ruhát, arra gondoltunk, az olvasókra bíznánk, hogy végre döntés szülessen ebben a nagyon fontos kérdésben: melyikőjüknek áll jobban?



Kinek áll jobban?

Kiemelt kép: Bruce Glikas/WireImage