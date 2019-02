Nem rablás 150 ezret kérni egy celebpulóverért?

A legtöbb híresség próbál több lábon állni és különböző vállalkozásokat létrehozni. Többen megpróbálkoznak betőrni a divatiparba, legutóbb például Justin Bieber indította el saját márkáját, ami leginkább úgy néz ki, mint a barna papírzsacskók, amikben az amerikaiak a piájukat rejtik köztereken. Megnéztük, mit tudnak a celebek által életre hívott márkák, illetve a nagy ruhacégekkel való társulásaik, kiválasztva a legjobbakat és a legrosszabbakat.

Íme az 5 legjobb:

Tyler The Creator

A legtöbb sztárnak pusztán üzlet rányomni a nevét valamire, viszont Tyler már a kezdetektől nem csak pusztán üzleti vállalkozásnak tekintette a ruhakészítést, inkább egy lehetőség volt rá, hogy azt csinálja, amit mindig is szeretett volna, és menő ruhákat tervezhessen magának. Az pedig a saját rendezésű videóiból is kiderült már, hogy kiváló esztétikai érzéke van, így nem volt különösen meglepő, hogy az általa tervezett ruhák pont azt a vizuális zsenialitást kínálják letisztultabb formában.

Sok más hírességgel ellentétben ráadásul a rapper hordja is a saját cuccait, nemcsak árulja. Címlapfotóin, klipjeiben is viseli, bizonyítva, hogy alapvetően olyan cuccokat tervez, amiket ő is bátran hordana. Ráadásul gyakran fog olyan dohos, lejárt, vagy éppen az idősebb korosztállyal azonosított ruhadarabokat, mint a kötött mellény, a galléros pólók és pulóverek, vagy éppen a kardigán, és bolondítja meg őket gazdag, tarka színekkel és mintákkal. De nagyon jó csíkos diszkónadrágokat is árul.

Fotók: Golf Wang

Victoria Beckham

Victoria Beckham mostanra már sokkal ismertebb talán a divatvilágban elért teljesítménye és a nevével fémjelzett márkája, mintsem a Spice Girls-ös múltja miatt, nem is csoda, ha nem érezte szükségét újra összeállni a többiekkel. Márkájáért pedig még maga, Meghan hercegné is rajong. Elegáns, visszafogott darabokat kínál, ugyanakkor a rossz hír, hogy filmsztároknak kell lennünk hozzá, hogy hordhassuk őket, ugyanis egy olcsóbb pulóver is bőven többe kerül 100 ezernél, a drágább darabokhoz pedig sokat kell spórolni. De arra tökéletesek a termékei, hogy álmodozni lehessen róla, hogyan fogjuk hordani, ha egyszer lottó ötösünk lesz, vagy ránk szakad valahonnan váratlanul egy kisebb vagyon.

Fotó: Victoria Beckham

Eva Mendes

A legtöbb celeb által létrehozott ruhának kimondatlanul is az az üzenete, hogy úgy öltözhetsz, mint az adott híres ember, de Eva Mendes ennél egy lépéssel tovább ment. A New York & Company leszerződött vele, hogy hozza létre saját kis termékeit, ő pedig az első meetingre beállított egy hatalmas bőrönddel, tele a saját személyes cuccaival. Elmondása szerint kirakta őket az asztalra, majd azt mondta, hogy le kéne másolni őket, kitalálva, hogyan lehet valami kis csavart beletenni, amitől újragondolás lesz, nem pedig koppintás. Szóval a termékei gyakorlatilag a saját ruhájának alternatív verziói és kiválóan néznek ki. Élénk színek, egyszerű de ötletes minták, tipikusan olyan cuccok, amiben ugyanúgy lehet menni egy tárgyalásra, mint mondjuk leugrani boltba bevásárolni, vagy elmenni szórakozni bennük.

Fotó: NY&C: Eva Mendes Collection

Bill Murray

Az talán ismert, hogy Bill Murray szeret golfozni, vagy legalább is kitalálható abból, hogy a különc színész legtöbbször úgy néz ki, mintha éppen golfozásból jönne. Az viszont sokakat meglephet, hogy van egy golfruhákat gyártó cége. Ráadásul az általuk gyártott ruhák annyira jól néznek ki, hogy igazából nem muszáj űzni hozzá a sportot, hogy az ember beszerezze valamelyiket, simán társítható egy rakás ruhadarabbal csak úgy, az utcára is. Még csak nem is néhány darabot, hanem gyakorlatilag bármelyiket, sőt, csak Bill Murray golfosoknak készült cuccaiból is fel lehet öltözni nagyon jól. Az egyetlen bökkenő az áruk, mivel nem túl olcsók, ugyanakkor nem is annyira lehetetlenül drágák.

Fotók: William Murray Golf

Pharrell

Pharrell egy japán tervezővel, a kétezres években a rapperek körében hatalmas népszerűségre szert tevő Bape alapítójával, Nigoval közösen alapította a Billionaire Boys Clubot. Azon belül pedig van egy Icecream márkájuk is, ami csak cipőket gyárt. Többnyire streetwearben utaznak, és a nevéhez hűen sajnos kifejezetten drágák is a termékeik, például egy sima zippo gyújtó a dizájnukkal majdnem 15 ezer forintnyi összegbe kerül. Cserébe kevés kivételtől eltekintve mindegyik ruhájuk iszonyat menő. Mondjuk egy olyan híresen divatérzékeny, trenddiktáló hírességtől, mint Pharrell, el is várható, hogy az általa kínált cuccok jól mutassanak. Beyoncéval ellentétben pedig nem csak rajta állnak jól, ugyanakkor láthattuk valószínűleg rajta már több, a boltjukban megvehető terméküket is, a pont a kevés rondább darab közé tartozó, a kilencvenes éveket idéző túlméretezett biciklis napszemüvegüket például a legutóbbi turnéjáról készült fotókon is viseli. Ha egyszer nagyobb vagyont örökölünk, mindenképpen érdemes szétnézni az oldalukon.

Fotók: Billionaire Boys Club / Icecream

Íme az 5 legrosszabb:

Justin Bieber

Justin Bieber a legfrissebb ezen a listán, aki nem elég, hogy kissé lenyúlta Kanye színtelen és szagtalan koncepcióját, de kimaxolta azzal, hogy az egész olyan bűnronda, hogy már-már tiszteletet érdemel bárki, aki ezekben kimozdul az utcára büszkén. Úgy néznek ki, mint a barna papírzacskók, amikbe az amerikaiak a piájukat rejtik a köztereken. Az egyetlen dolog, ami valamennyit ment rajta, hogy legalább nem annyira drága, ha valaki esetleg feltétlenül kordnak kinéző bő rövidnadrágot akar hordani hatalmas Drew felirattal az ágyékrésznél, de ha a feliratról le tud mondani, akkor érdemes turkálókban nézelődni inkább hasonló cuccokért. Persze ráér, ha akad is hasonló, a kilencvenes évekbeli rémálomból valósággá vált rettenet, valószínűleg nem fogják elkapkodni.

Fotó: Drew House

Kanye West

Kanye West sokáig dolgozott együtt Virgil Abloh tervezővel, aki aztán művészeti vezetőjévé vált a Louis Vuitonnak. Ez rosszul esett napjaink egyik leghíresebb egoistájának, mondván őt még mindig kinézik divatkörökben, és azóta is próbál bizonyítani saját, Yeezy nevű márkájával, amit az adidas alatt működtet, és bár mostanra sikeresek és felkapottak lettek cipői, amik közt vannak kifejezetten jól sikerültek és kevésbé jól sikerültek, a cipőket leszámítva nem sokat tud a márka.

Kanye merchandise cuccai jól szoktak kinézni, azon túl egyszínű, unalmas, röhejesen túlárazott semmilyen cuccokat kínálnak, a korábbi kollekciók pedig úgy néznek ki, mintha az apokalipszis túlélői turkálták volna össze a világ romjaiból. Drága télikabátja olyan, mintha egy kötözött eszkimó. De legalább könnyen reprodukálható, csak néhány bő cuccban kell sokat tartózkodni szürke, kissé rezes porfelhőkben.

Fotók: Yeezy

Beyoncé + Jay-Z

Beyoncé gyakorlatilag mindenben jól néz ki, így mondhatni természetes, hogy jól állnak rajta a sajátmárkás ruhái, gyakorlatilag ha körbetekerné valaki egy gumislaggal, azt is menővé tudná tenni. A helyzet viszont az, hogy mindenki más nem Beyoncé. Az Ivy Park viszont önmagában igencsak meredek, kezdve a diszkógömbszerű, feliratos szalagban végződő toppal és az ugyanilyen szoknyával a túldizájnolt edzőleggins-eken át egészen az aszimetrikus csíkkal ellátott nadrágokon és felsőkön át, amik pont úgy néznek ki, mintha valakin félrecsúszott volna a szettje. Férjének, Jay-Z-nek se jobb a Rocawear nevű márkája. Magukkal a cuccokkal alapvetően még nem is lenne akkora a baj, ha nem lennének telenyomva nagy, ronda feliratokkal mindenhol, amitől túl zsúfolttá válik az egész. Ezekben sajnos senki más nem fog úgy kinézni, mint a sztárpár, csak Jay-Z és Beyoncé.

Fotók: Ivy Park / Rocawear

Diddy

A Puff Daddy-ként indul, P. Diddy-vé vált, majd Diddy-re módosult, út közben pedig majdnem Brother Love-vá is váló Sean Combs márkája, a Sean John nehezen indult, aztán felért a csúcsra, több évben is rangos díjakat zsebelt be, és világmárkává vált. Kétségtelen, a múltban voltak kifejezetten jó cuccaik, 2019-ben viszont nem sok érdekeset kínál azoknak, akik nem akarnak kapuzárási pánikos vasárnapi apukának öltözni. Esetleg drágán olyan ruhákat venni, amik úgy néznek ki, mintha a bátyjuktól örökölték volna meg mondjuk a kétezres évek legelején. A csúcs a háromnegyedes nadrágjuk, aminek még ilyen kis fityegőjük is van oldalt, mindezt pusztán 20 ezer forintért. De ha valaki mégis beszerezné ezeket, töredékéért vehet hasonlót bármelyik olcsóbb turkálóban, szóval még akkor is felesleges talán kiadni érte ennyit.

Fotó: Sean John

Gwyneth Paltrow

Az lenne a meglepőbb, ha Gwyneth Paltrow vaginagőzölős, gazdag ügyfélkörre szabott brandje ne kínálna ruhákat is. És bár a legtöbb életmódcuccukhoz képes ez valószínűleg kevésbé veszélyes fizikailag az emberre, a Goop által kínált ruhák se ütnek el a cég profiljától, ami többnyire a semmi túlárazva, meghintve Paltrow imázsával és egy rakás hangzatos marhasággal. Nem mondom, hogy rablás egy sima, félig fehér, félig kék pulóverért elkérni közel 150 ezer forintot, inkább csak megkérdőjelezem, hogy jó helyen van-e az a rengeteg vagyon az embereknél, akik szemrebbenés nélkül kifizetik érte, pusztán egy ismert színésznő neve miatt. Ugyanez vonatkozik arra is, aki kifizet közel 100 ezer forintnyi összeget egy sima, egyszínű, semmi extra kardigánért. Ezek pedig messze nem a legdrágább ruhái a cégnek, egy szürke pulóverért, amin keresztben fekete csíkok vannak, bőven elkérnek többet is. Belegondolva talán meg is érdemlik a Goop vásárlói, hogy lerabolják őket túlárazott, unalmasan kinéző, érdekes ötletet csak elvétve tartalmazó ruháikkal.

Fotók: Goop

