Hónapokig öntözte a barátnője kókadt növényét, de aztán kiderült, hogy valami nagyon nem stimmel

Yolanda Garbers a Facebookra posztolta a történetét, ami a kedveskedni akaró barátjáról és egy művirágról szól.

A fiatal lány elmondása szerint a pasija hónapokon keresztül, titokban öntözte az egyik lakásba található növényt. A fiú úgy ítélte meg, hogy a növény elég kókadt, mindig olyan szomorú, szeretné kicsit feléleszteni. Yolanda barátja hónapokon keresztül mindent bevetett, hogy a szomorú növénybe életet leheljen, de hiába próbálkozott.

Man spends months on sweet gesture for girlfriend – then discovers awkward errorhttps://t.co/I8BkToDi3q pic.twitter.com/9MeO0HhcwL

— Daily Mirror (@DailyMirror) July 12, 2019