A nők mondhatják nekem a randioldalakon, hogy ha 150 centi vagyok, akkor inkább haljak meg?

New Yorkban egy Bagel Boss nevű helyre besétált egy alacsony, dühös férfi, aki elkezdett minden nőbe belekötni, akit csak látott. Először a dolgozókkal kezdte, majd jöttek a vendégek. Mindenki sorra került. A helyszíni beszámolókból az derül ki, hogy a férfival mindenki normálisan bánt, épp ezért teljesen érhtetlen volt a kiakadása.

A veszekedés közepette az egyik nő felvetette neki, hogy miért beszél így az eladókkal, mire a férfi kifakadt.

A helyszínen tartókodók hiába bizonygatták, hogy itt senki nem bántotta őt, sem a magasságával, se mással, a férfi tovább üvöltözött, sértegette a boltban tartózkodó nőket. A Bagel Boss franchise tuljadonosa kitiltotta a férfit az összes üzletükből.

A ordítozásról videók is készültek, a Twitterre két felvételt is feltöltöttek:

so in bagel boss this morning, the misogynistic douchebag seen in the video was degrading almost all of the female staff as well as other patrons. fuck this guy. pic.twitter.com/LZh1Uk4UXZ

— olivia shea 🏳️‍🌈 (@oliviabradley88) July 10, 2019