Elképesztő videó: villám csapott egy bostoni vitorlásba

Komoly viharok söpörtek végig a hétvégén az Egyesült Államok keleti partján fekvő New England térségében – írja az abc News.

Egy Harry Minucci nevű férfi a viharos időben, a bostoni Columbia Yacht Club kikötőjében készített elképesztő videót. A felvételen az látszik, ahogy egy villám belecsap egy kikötött vitorlás árbocába. A Boston Globe a tűzoltóságot és a Yacht Clubot üzemeltető céget is megkereste, hogy részleteket tudjanak meg az incidensről, de nem kaptak válaszokat, így nem tudni, hogy megsérült-e valaki a villámcsapás miatt.

A New England-i Worcester, Norfolk, Suffolk, Essex, Middlesex, Bristol, és Plymouth megyékben 13 -51 milliméter eső esett. Az ítéletidő miatt, sok helyen maradtak el a függetlenség napi hétvégére tervezett ünnepségek.

LIGHTNING STRIKES: Sparks flew from the mast of a sailboat in Boston Harbor as strong thunderstorms moved through New England over the weekend. https://t.co/V88Buko0pJ pic.twitter.com/sfrqKi2CFN

— ABC News (@ABC) 2019. július 8.