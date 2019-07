Ezért a felsőért szállítottak le a repülőről egy kétgyermekes anyát

A reptéren éjszakázott, és új repülőjegyet kellett vennie egy kétgyermekes brit anyának, mert a légiutas-kísérő a felsője miatt leparancsolta a gépről – írja a The Sun című brit bulvárlap.

A 31 éves Harriet Osborne Malagában nyaralt a barátaival. Amikor hazafelé tartottak, a nő egy mélyen dekoltált, átlátszó csipkeblúzt vett fel, ami alatt a meleg miatt nem viselt melltartót. A mellbimbóit azonban tapaszokkal takarta el, és még az egyik barátja pulóverét is magára terítette. Amikor azonban az Easy Jet légiutas-kísérője meglátta, azt mondta neki, ilyen öltözékben nem szállhat fel a gépre, hiszen azon gyerekek is utaznak.

A WOMAN was booted off an easyJet flight — because her outfit was too low-cut.

Stunned mum-of-two Harriet Osborne, 31, was told…https://t.co/XAGEBKNyPE pic.twitter.com/vqlPaGLMPg

— Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) 2019. június 29.