Mintha bomba robbant volna: egy BMW-s 200-as tempóval rombolt le egy fél utcát

Óriási pusztítást végzett egy X5-ös BMW sofőrje az oroszországi Kazán városában, amikor kétszáz kilométer per órás sebességgel végigtarolt egy járdát, egy nagy halom ronccsá változtatva autóját – jelentette a helyi sajtó. A vasárnap, helyi idő szerint hajnali öt órakor történt balesetet térfigyelő kamera rögzítette.

A beszámolók szerint az SUV kidöntött több oszlopot, és egy nagyjából 30 méteres szakaszon megsemmisítette a járda mellett lévő kerítést, majd az út közepén állt meg. A totálkárossá tört autóból ekkor szemtanúk elmondása szerint kiszállt a sofőr, és elsétált, mintha semmi sem történt volna. Ezt a felvételen is látni lehet. Az autóban rajta kívül még ketten voltak, nekik is sikerült kiszállni, és végül ők is elhagyták a helyszínt. A beszámolók szerint egyikük sem sérült meg.

A belügyminisztérium közlése szerint a rendőrségnek vasárnap sikerült telefonon elérnie a sofőrt, aki közölte velük, hogy jelenleg távol van, és majd hétfőn jelentkezik a rendőrségen. A KazanFirst című helyi lap információi szerint az autó tulajdonosa egy helyi körökben jól ismert 32 éves kazáni vállalkozó. A helyi rendőrség a lap cikke szerint nem közölt semmilyen információi a baleset részleteiről, csak annyit tudni, hogy nyomoznak az ügyben.

Az összetört autóról több fotót is közzétett Instagram-oldalán a helyi sajtóban „hírhedtként” jellemzett autós blogger, a 2,5 millió követővel rendelkező Erik Davidics. Az első hírek még arról szóltak, hogy ő vezethette az autót, de később kiderült, a baleset idején Szentpéterváron volt.