Drake és a Rihannát megverő Chris Brown épp a legjobb barátok

Chris Brown is hozzászólt Rihanna félmeztelen fotójához

A két amerikai zenész, Chris Brown és Drake együtt bulizott Szilveszterkor, ezt pedig jó pár fotóval meg is örökítették az utókornak, de legalábbis 2019-nek. Nyilván vannak közös hobbijaik, de persze múltjuk kapcsán is van miről beszélgetni:

például arról, hogy mindketten jártak Rihannával.

Chris Brown persze nem őriz kellemes emlékeket erről, mivel 2009-ben ötéves próbaidőre ítélték azért, mert Rihannát nagyon csúnyán bántalmazta. Mindössze 2017-ben szólalt meg Brown az esetről.

Drake és Rihanna kapcsolata is egészen furcsa, sosem volt tiszta teljesen, hogy járnak-e vagy sem, de az énekesnő tavaly novemberben úgy nyilatkozott: soha nem is volt köztük semmi. Ennek ellenére is vele tervezett gyerekeket Drake:

