Két nap után szabadították ki az elhagyatott étterem zsíros elszívójából

Egyelőre nem lehet pontosan tudni, miért mászott fel a kínai étterem tetejére, vette le a dzsekijét és mászott be egy szál pólóban a zsíros elszívóba egy 29 éves férfi.

– mondta az NPR-nak Alameda megye sheriffirodájának szóvivője, Ray Kelly.

Az biztos, hogy eléggé vékony, és a zsíros fal miatt azt gondolhatta, hogy simán le tud csúszni a konyhába. Másfél métert sikerült lefelé mennie, de azzal nem számolt, hogy a szűrő rajta lesz az elszívón, így a 175 centis férfi teljesen beakadt, furcsa testhelyzetén képtelen volt változtatni.

Segítségért kiáltott a csapdába rekedt férfi, de az avas olaj körülötte elnyelte a hangokat. Két nappal később, egy szomszédos üzlet tulajdonosa vette csak észre.

– nyilatkozta Igor Campos, aki addig-addig járkált, míg rá nem jött, hogy az étterem szellőzőnyílásába rekedt egy ember.

Rendőrök és tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, utóbbiak végül úgy döntöttek, hogy nem lehet kihúzni, mert akkor az éles széle a szellőzőnek megvagdoshatja a férfit. Meg azért is, mert attól féltek, hogy a lábujjaitól a feje búbjáig zsíros férfi kicsúszhat, és visszaszorul. Végül az egész acélcsövezetet szerelték szét.

Kelly szerint még éppen idejében értek ki, mert az időjárás, a testhelyzete és a szellőző állapota miatt már nem sokáig bírta volna életben. Mikor kiszabadították, dehidratált, kimerült, kihűlt és zavart volt, és persze teljesen elzsibbadtak a végtagjai.

#DEVELOPING “Had he not been found today, we could be having a whole different conversation.” First responder says it was no joke for the man stuck in a restaurant grease vent. One more day, and he might not have made it. Instead he was rescued…with cuts and bruises. #ABC7now pic.twitter.com/bMNfdAcitc

— Laura Anthony (@LauraAnthony7) December 12, 2018