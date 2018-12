2 millióan látták a videót, de 20 embert tartóztattak le miatta

Márciusban két rapper, Maxo Kream és NFL Cartell Bo (igazi nevükön Emekwanem Biosah Jr. és Warren Brown) egy houstoni parkban, a Lakewood Parkban forgatott videoklipet, nem messze egy iskolától. Éppen iskolaidőben, így több diák is szerepel a videóban.

De nem csak gyerekek, töltött fegyverek is voltak, némelyik ráadásul lopott. A kellékként használt lőfegyvereket mind utcai bandatagok vagy rapperek fogták – közölte a rendőrség, amely mire kiérkezett a parkhoz, a legtöbb résztvevő elrohant, maguk mögött hagyva a fegyvereket. A klip elején is látható, hogy pár embert így is letartóztattak még a helyszínen, akiknél drogokat is találtak.

A videót végül májusban adták ki, ami szintén segítette a rendőröket, hogy azonosítsák a keresett embereket. Végül 20 embert gyanúsítottak meg engedély nélküli fegyvertartás miatt.

Brownt korábban már ítélték el, az illegális fegyvertartás mellett egy rendőr megfenyegetése miatt is felelnie kell. Végül óvadék ellenében szabadlábra helyezték, bokájára nyomkövetőt helyeztek, de azt levágta, azóta pedig nem tudni, hol van.

Vele együtt kilenc embert,

Devonte Haynest,

Marces Randolph-ot,

Ivory Brownt,

Frenton Price-t,

Allen Prudhomme-t,

Jyran Stearnst,

Tyrie Dickersont,

Davonte Austint

nem sikerült letartóztatni, viszont négy embert próbaidőre, vagy feltételes szabadságvesztésre ítéltek.

Az egyik szereplő (egy gyereket tat a klipben a kezében), a szintén rapper Kenyon Tennesse ellen azért nem emeltek vádat, mert azóta meghalt, múlt hónapban másodmagával lelőtték egy éjszakai klub előtt.

Őket viszont elkapták, és vagy befejeződött ellenük a per vagy folyamatban van:

Kenneth Fontenot

Kershun Woolridge

Dwight Rain

Keithric Lewis

Josh Amos

Jerrell Grant

Roland Labome

Gerrett Winn

Trevion Young

Tangelo Harris

Laderious Bates

