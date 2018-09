A megcsalás kellett a 22. évfordulónkhoz

A hűtlenség témában érkezett egy olvasói válaszlevél a kérdésre, vajon van-e olyan ember, aki képes megbocsátani a hűtlenséget és folytatni a kapcsolatot. Olvasónk megbocsátott, és nem bánta meg, több ölelés s csók van a házasságában, mint azelőtt. Ha te is így jártál, vagy pont ellenkezőleg, írd meg nekünk az igyjartam@24.hu email címre.

Olvastam a cikket a hűtlenségről, saját tapasztalatom van a témáról, amit szeretnék megosztani. Tizenkét évnyi házasság után a feleségem megcsalt. Úgy gondolta, hogy ellaposodott a kapcsolatunk és kapóra jött neki egy másik férfi, aki udvarolt neki. Megtörtént a testi kapcsolat is köztük, én pedig elköltöztem otthonról. Kettejük kapcsolata nagyon gyorsan véget ért, a párom hazahívott és bocsánatot kért. Őszintén beszélgettünk, elmondta, hogy ő maga sem érti, mi volt ez a fellángolás a részéről. Ezek után hazaköltöztem és egy éven belül megszületett a második gyerekünk. Eltelt azóta tíz év és nagyobb a szerelem köztünk, mint a megismerkedésünk idején. Jóval több csók, ölelés van köztünk minden nap. Az akkori fájdalom már a múlté, és biztos vagyok benne, hogy ez a sajnálatos eset kellett ahhoz, hogy a huszonkettedik házassági évfordulónkat ünnepeljük.

Az olvasói levelet András (ál)nevű olvasónktól kaptuk, aki egy korábbi olvasónk kérdésére válaszolt a hűtlenséggel kapcsolatban. A kérdés úgy hangzott: van-e bárki, aki képes megbocsátani a hűtlen félnek, és ezzel együtt lehetséges-e a megcsalás után a jó párkapcsolat?

Van, hogy valaki nem dobja el a hűtlenkedőt? Érzelmileg és testileg is meg lehet csalni valakit. A kérdés az, mikor érdemes megtartani a kapcsolatot és mikor nem.

Van, hogy a megcsalás közelebb hozza a házastársakat

A Journal of Sex Research folyóiratban közzétett 2017-es kutatás szerint minél több ideje van együtt két ember, annál nagyobb az esélye a hűtlenkedésnek. Összesen 313 izraeli felnőttet kérdeztek meg, három csoportra osztva őket: azokat a házasokat, akik kevesebb, mint 5 éve voltak együtt, azokat, akik 6 és 10 év közötti időszakot tudhatnak magukénak, és azokat, akik több mint 11 éve mondták ki a boldogító igent. A férfiak és a nők eltérnek egy picit, a nőknél leginkább az a bizonyos hetedik év rengette meg a házasságokat, úgy tűnik, hogy ekkor gondolnak sokan arra, hogy mással is szívesen lennének. A férfiak esetében a kutatás arra jutott, hogy minél több ideje vannak együtt egyvalakivel, annál biztosabb, hogy arra gondolnak, félre kellene lépni.

Ezeket a kutatásokat nem feltétlenül kell bombabiztosra venni, de támpontnak kiválóak, ha arról van szó, lehet-e bizonyítani azt, mikor, melyik életkorban lépünk előszeretettel félre. Olvasónk esetében a feleség hajlott el, és ahogy valamennyire a levélből kiderül, az intimitás, a csókok, az ölelések a hűtlenkedés utáni időszakban jellemzik a kapcsolatot. Rengeteg oka lehet annak, ha belép egy harmadik a házasságba, nincs két egyforma eset, és a fájdalom, megbocsátás mértéke is függ az addig együtt töltött minőségi időtől.

Ha a megcsalást egyfajta figyelemfelkeltésnek tekintik, hogy valami nincs rendben a kapcsolattal, és elkezdenek ezzel foglalkoznak a párok, akkor a harmadik fél felbukkanása építheti a házasságot. A párkapcsolat megerősítésén való munkálkodás megerősíti a köteléket és erősebb, mélyebb lehet az érzelem, mint valaha.

A hűtlenség kiderülése után csak akkor lehet újra együtt tervezni a jövőt, ha a megcsalt fél is szembenéz azzal, neki is lehet köze ahhoz, hogy elhidegültek egymással, és ha a hűtlen fél őszintén bocsánatot kér. Ez a két dolog elengedhetetlen a továbbiakhoz, sok esetben ezeken buknak el a párok. Amennyiben a bocsánatkérés és a kapcsolat folytatása már a harmadik fél nélkül zajlik, azaz a hűtlen fél lezárta a viszonyt, és ez többé nem fordul elő, akkor van esély arra, hogy sok-sok éven át ismét együtt legyenek – természetesen anélkül, hogy a megcsalt fél folyton felhánytorgatná a múltat. Nehéz munka, sok sírással jár együtt, de van, hogy ez kell ahhoz, hogy tartalmasabb legyen a házasság, ahogyan olvasónk esetében is ez történt.

Kiemelt kép: Besenyei Violetta