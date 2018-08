A Barátok közt legújabb szereplője eredetileg jogásznak készült

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Barátok köztben augusztus 13-én új szereplő tűnt fel.

Mihályi Réka – akit a nézők már többször láthattak A Dalban, mivel ő a Group’N’Swing együttes énekesnője – formálja meg a fiatal fitneszedzőt, a céltudatos Váradi Jankát. A énekesnő most az RTL Reggeli stúdiójában járt, ahol többek között azt is elárulta, eredetileg nem színésznőnek készült.

A zenében, vagy az éneklésben nagyon tehetséges voltam, de az nem jelentett kihívást. Zenei általánosba jártam, kórusban énekeltem, 12 évig csellóztam, tehát ez természetes volt. A táncban azonban nem voltam kimagasló, így nyilván 8-9 évesen ez volt az én nagy motivációm, hogy majd versenytáncos leszek. Aztán el is kezdtem táncolni a zene mellett és fel is vettek Balett Intézet (ma Magyar Táncművészeti Egyetem – a szerk.) koreográfus szakra, de ezzel egy időben vettek fel jogra is. Ez is kódolva van a családban – sok jogász van – tetszett is, érdekelt is a szakma