Így működhet a barátság extrákkal

A szex jó dolog, akkor is az lehet, ha még keressük életünk szerelmét, és amíg keresgélünk, alkalmi kapcsolatokban, barátságokkal vegyített szexszel ütjük el az időt. Az egészséges szexuális élet nagyon kell a kiegyensúlyozott élethez, nem ciki tehát, ha valaki alkalmi kapcsolatokkal éli túl az egyedüllétet. Akkor probléma, ha bűnösnek érzi magát a helyzettől, de ez ellen lehet tenni.

Minden felnőtt ember szexualitásának fontos része, hogy elismeri és tudja, ő irányítja a saját testét, ő dönt a saját testéről. Az egészséges kapcsolat a saját szexualitásunkkal az egyik legfontosabb szempont, amit figyelembe kell venni egyedülállóként. Az alkalmi kapcsolatoknak, egyéjszakáknak megvan a maga bája, de árnyoldallal ugyanúgy találkozhatunk. Az alkalmi szex egy baráttal jól is elsülhet, ha bizonyos szabályokat mindketten betartanak. Például mindketten figyelnek arra, hogy ne adjanak át egymásnak nemi úton terjedő fertőzéseket, betegségeket. De ez csak egy a sok közül.

A szándék tisztázása

Akárcsak egy frissen induló párkapcsolatnál, a barátság extrákkal típusú kapcsolatnál is fontos megbeszélnünk egymással, mit is szeretnénk. Ezzel nemcsak a másik érzéseit tartjuk tiszteletben, hanem saját magunkért is teszünk. Bátran megbeszélhetjük, mire vágyunk, milyen cselekvéseket teszünk szívesen és mit nem. Az együttalvás oké például mindkét félnek? Közös reggelizés mehet?

Ha tisztázott a szándék, nem lesz bűntudatunk másnap reggel. A bűntudat, a szégyenérzés nem egészséges érzés a saját szexualitásunkkal kapcsolatban.

Lelkes beleegyezés legyen

A lelkes beleegyezés nem más, minthogy boldogan és aktívan veszünk részt valamiben, nem pedig azért csináljuk, mert nincs jobb, vagy mert azt reméljük, több is lehet belőle. Az se jó, ha egyik fél titokban szerelmes a másikba és hosszú távban gondolkodik, de eljátssza, hogy vagány, és neki elég a barátság extrákkal típusú felállás. Ezzel nemcsak a másikat, de saját magunkat is becsaphatjuk.

A határok betartása

A kommunikáció nehéz dolog, sokan képtelenek elmondani, mit is szeretnének. Pedig ha valaki komfortosan képes beszélni a saját határairól, jóval könnyedebb lehet a kapcsolat. Ha nehezen megy, akkor is fontos gyakorolni a saját érdekünkben, bátran fogalmazzuk meg és mondjuk ki, ha aznap este nem vágyunk a szexre, vagy ha azt szeretnénk, hogy megmutassuk a másiknak, hogyan érjen hozzánk. A jó kommunikáció az alapja annak, hogy kijelöljük a saját határainkat és tiszteletben tartsuk a másikét.

Ne pletykálj a szexuális teljesítményéről, tiszteld!

Fontos úgy tekinteni egymásra, mintha valóban társak lennének, azaz tiszteljük egymást annyira, hogy nem pletykálunk sem egymás méreteiről sem a teljesítményről. Akkor csináljuk jól, ha nagylelkű partnerek vagyunk és sokat adunk egymásnak a szexben. A pletykákról csak annyit, hogy az egész világ egy nagy falu, bárhol bármikor összeérhetnek a szálak, nem kell magunkból hülyét csinálni.

A passzív és tiszteletlen hozzáállás a szexben is csak egy irányba terelheti a kapcsolatot, mégpedig ahhoz, hogy mihamarabb vége legyen, és többet ne is lássuk egymást.

Elővigyázatosság a védekezés lényege

Az érzelemmentes szex igen ritka esetekben érzelemmentes, tehát az tévhit, hogy az egyéjszakás kapcsolatoknak az érzelemmentesség a lényegük. Az igazság az, hogy mind a fiúk, mind a lányok értékelik, ha emberként kezelik őket akkor is, ha csak húsz percnyi gyönyörről van szó. A bizonytalanság és az aggodalom bárkiben ott lehet az alkalmi szexben is, pláne ha eleinte ismeretlenekként találkozunk. Hajlamosak vagyunk nagyobb kockázatot vállalni, ha alkoholt fogyasztottunk vagy valami mást is használtunk, éppen ezért érdemes megfontolni a józanságot. A nemi úton terjedő fertőzéseket, a nem kívánt terhességet józanul elkerülhetjük, ez azért is fontos, mert Magyarországon nem igazán jellemző a társadalomra a nemi betegségek rendszeres szűrése.

Nézz szembe a bűnösség érzésével!

A társadalom hozzáállásának és a nemi nevelés hiányosságának köszönhetően sokakban minden óvintézkedés ellenére ott lehet a bűnösség érzése szex után. Ha ezt tapasztaljuk, álljunk meg egy pillanatra és gondoljuk végig, miért érezzük magunkat rosszul. Elhangzott olyan mondat az alkalmi légyott közben, ami ezt indokolja? Mi tettünk esetleg meggondolatlanul valamit? Mi hiányzott, mi történt szex közben, amit annyira nem szerettünk? Mit tennénk másképpen? Ha ezeket megfontoltan végiggondoljuk, akkor elkerülhető a jövőben a kellemetlen érzés.

A szexualitás pozitív megítéléséhez mindannyian tehetünk, domino-szerűen hathat, ha valaki nem tiszteletteljes és kedves a partnerével: ő bosszúból újabb és újabb embereket bánthat meg, akik szintén ugyanígy tehetnek. Ha a szeretet, a kölcsönös tisztelet az alapja az alkalmi szexuális kapcsolatoknak, akkor rengeteg pozitív élménnyel gazdagodhatunk, miért is ne törekednénk erre?

Kiemelt kép: Thinkstock