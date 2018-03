Elárulta a „2030-ból érkezett időutazó” mi fog történni, amikor Koreában kitör a háború

Néhány hete terjedtek el az első hírek egy magát Noah Novaknak nevező férfiről, aki azt állítja magáról, hogy a jövőből, 2030-ból érkezett. Novak egy videóval hívta fel magára figyelmet, amiben látszólag hazugságvizsgáló igazolja, hogy valóban időutazó, aztán a férfi aztán megoszt néhány, nem túl merész jóslatot – erről itt olvashat bővebben.

Novak új szintre emelte a sztoriját, amikor utoljára adott interjút egy összeesküvés-hívő YouTube-csatornának, az ApexTV-nek.

Novak csak úgy hajlandó megjelenni a videókon, hogy az arcát és a hangját is felismerhetetlenné teszik. Azt mondja, erre azért van szükség, mert az életét kockáztatja azzal, hogy fontos üzeneteket adjon át a ma embereinek. Azt állítja magáról, hogy ötven éves, de huszonötnek néz ki, mert bevett egy fiatalító gyógyszert. Továbbá azt is, hogy messze nem 2018 az első állomás az időutazásai során, járt például már 5000-ben is, de valamilyen műszaki hiba miatt itt ragadt a mi jelenünkben, ahol az a küldetése, hogy a dél-amerikai drogkartelleket tanulmányozza.

Novak mindenkit megnyugtat, hogy az időutazást úgy tervezték meg, hogy lehetetlen időparadoxont okozni. Ez a jelenség az, amivel a tudósok megmagyarázzák, miért lehetetlen visszautazni a múltba. Például: tegyük fel, hogy az időgép feltalálója visszautazik az időben, és lelövi korábbi önmagát, még mielőtt feltalálhatta volna az időgépet. Akkor soha nem találhatja fel az időgépet, mert halott, de akkor nem is utazhatott volna vissza az időben, hogy megölhesse magát.

A férfi elárulja, hogy a jövőben találkozunk majd földönkívüliekkel, egy óriási fajról beszél, akiknek, nagyobb az agyuk, így nagyobb fejük van a miénknél, izmosabbak is, de alapvetően embernek néznek ki. Bár az űrutazás terén messze előttünk járnak, vannak területek, amelyeken mi vagyunk okosabbak.

Novak szerint Kína (ahol a napokban választották élete végéig elnökké Hszi Csin-pinget) már nem sokáig lesz kommunista állam, hamarosan demokratizálódik, de ez üzleti döntés lesz, nem emberi-jogi. A legnépesebb ország ezután aztán nem lesz többé Észak-Korea szövetségese, ez vezet majd a harmadik világháborúhoz. Azt nem árulta, hogy pontosan mely országok állnak majd szemben egymással, mert az időparadoxonhoz vezethetne.

Novak azt mondja, a saját szemével látta az iszonyatos öldöklést. Észak-Korea 2030-ban elfoglalta területet, ahol ő éppen volt, így büntetőtáborba került, ahol brutálisan megkínozták, de néhány nap múlva amerikai, japán, és dél-koreai csapatok felszabadították a területet, így kiszabadult. Azt mondja, Koreát egyesítik majd, de az északi területeken sokáig működnek még kisebb lázadó csoportok.

A videó végén Noah Novak elbúcsúzik, azt mondja, heteken belül elutazik egy másik időbe – írja a Mirror.