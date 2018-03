Egy testrész, amelynél a funkció fontosabb, mint a forma: az orr

Minden, amit az orráról tudni akart, de soha nem merte megkérdezni

Vannak testrészeink, amikre – mindaddig, míg tökéletesen teszik a dolgukat – igazán ritkán szoktunk gondolni, pedig egyébként kifejezetten fontos szerepet játszanak az életünkben.

Ott van például az orrunk, és annak „függelékei”, a melléküregek. Az orrunkat igazság szerint a legritkább esetben használjuk tudatosan, legalábbis addig, amíg baj nem lesz vele. Innentől ugyanis nehéz ignorálni.

Kényes szervünk egyik legkritikusabb pontja az orrnyálkahártya. Ennek alapvetően az a feladata, hogy a belélegzett levegőt temperálja, párásítsa és megtisztítsa a szennyeződésektől, és más káros anyagoktól. Mindezt azért teszi, mégpedig a másodperc töredéke alatt, hogy a tüdő felé továbbhaladó levegő fogyaszthatóbb legyen.

Az orrnyálkahártyának van néhány speciális tulajdonsága. Az egyik ilyen, hogy állandóan nedves, de ez valószínűleg senki előtt nem lesz ismeretlen. Az egészséges ember nyálkahártyája naponta egy liter nyálkát termel.

Azt gondolhatjuk, hogy a nyálka nem tartozik az ember egészségével kapcsolatos legizgalmasabb témák közé. A Top Gear egyik műsorvezetője, James May mégis képes volt összehozni egy három perces ismeretterjesztő műsort, amelyben elmondja, honnan jön, és miért van nyálka az ember szájában és orrában.

Sőt, Katharina Ribbeck még egy TED-előadást is tartott arról, hogy ez az alulértékelt nyálka hogyan segít minket egészségesnek maradni.

A nyálkahártya egyébként alapvetően átlátszó, a rózsaszínes, pirosas színét a mögötte lévő területet sűrűn behálózó apró vérerek adják, melyek működése eltér a testünkben található más hajszálerekétől.

Az orrnyálkahártya erei ugyanis hideg hatására kitágulnak, így több vér jut beléjük, ami felmelegíti őket, és ettől összeszűkülnek. Az odaáramló vér viszont nem csak a vérereket melegíti fel, hanem a levegőt is, ami eredetileg lehűtötte azt. Így temperálja a túl hideg levegőt a tüdő számára megfelelő hőmérsékletűre.

Annak viszont, hogy erre képes az orrnyálkahártyánk, vannak hátulütői is. Ettől lesz ugyanis különösen sérülékeny, hiszen alapvetően vékony felületről beszélünk. Ezért ha megsérül, akkor nagyon erősen tud vérezni, ami akár ijesztő is lehet. A jó hír viszont az, hogy emellett kifejezetten gyorsan is gyógyul.