Balavány: az államfőjelölés körüli események valójában arról szólnak, lehet-e bármilyen kontroll Magyar Péter felett

Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Döntsünk együtt! Nem szivarszobákban szeretnénk a legmegfelelőbb jelöltet megtalálni. Javasoljanak a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek. Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a Magyar Köztársaságot képviselje, a magyar embereket képviselje. Én is összehívom hétfőre a Tisza elnökségét és a frakcióját egyeztetésre. Biztos vagyok benne, hogy közösen rövid időn belül dönthetünk arról, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fogok a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. A jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg.

E gondolatokat Magyar Péter tette közzé július 18-án, miután Sulyok Tamás aláírta a saját politikai megsemmisítését is jelentő 17. alaptörvény-módosítást. Hogy aztán a lázasan megkezdődött ötletelést csírájában elfojtva már másnap bejelentse, felkéri Polgár Juditot a köztársasási elnöki tisztségre. Tette ezt arra hivatkozva, hogy „a magyar közélet elismert szereplői” ajánlották a sakkvilágbajnokot, ami igaz is. Néhányan őt ajánlották, mások meg másokat, szóval megkezdődött valami, ami emlékeztet a társadalmi párbeszédre. Megkezdődött egy folyamat, ami arra utalt: jó néhányan komolyan veszik a miniszterelnöki ajánlatot a közös döntésről. És akik komolyan vették, és nem Polgár Juditot ajánlották volna, vasárnapra csalódniuk kellett.

Majd, amikor már a frakció is egyértelművé tette, hogy támogatja magyar döntését, Polgár Judit közölte, hogy nem fogadja el az ajánlatot, új fejezetet nyitva a történetben.

Voltak arra utaló jelek, hogy Magyar már korábban is Polgár Juditban gondolkozott. Nagyon valószínű, hogy a bejelentés egy hirtelen miniszterelnöki döntés alapján született vasárnap délután. Az, hogy Polgár megsüvegelendő, méltóságteljes gesztusa után a miniszterelnök burkoltan elnézést kért a forrófejűségéért, erre utal. „Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez” – mondta Magyar Péter.

Nem tudjuk, hogy mi zajlik pontosan a színfalak mögött, csak tippelgetünk. Ami azt jelenti, hogy vannak színfalak, ahová mi, hétköznapi állampolgárok, nem láthatunk. Nincs ott dolgunk. És ez a tény felvet dilemmákat és kérdéseket, például azt, hogy

mi lesz így az átláthatóság ígéretével,

mi lesz a részvétel kultúrájának megteremtésével,

és, ami szerintem a legizgalmasabb: hogy Magyar Péter vajon az ország teljhatalmú ura, vagy demokratikus miniszterelnöke akar-e lenni.

Az utóbbiról pedig a jelen állás szerint egyedül ő tud dönteni. Válaszhat bárhogy.

Miért keltett visszatetszést sokakban a döntés?