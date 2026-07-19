Az Ügyvédkör dr. Bárándy Pétert ajánlja államfőnek, Magyar Péter szerint óellenzéki politikusok jelölése fel sem merülhet

Az Ügyvédkör lapunknak is eljuttatott közleménye szerint dr. Bárándy Pétert ajánlja a társadalom és a döntéshozók figyelmébe Magyarország következő köztársasági elnökének.

Az Ügyvédkör üdvözli azt a kezdeményezést, hogy a köztársasági elnök személyére vonatkozó javaslatok megtétele során a közéleti és civil szervezetek is lehetőséget kapnak álláspontjuk kifejtésére. Meggyőződésünk, hogy Magyarország államfőjének személye nem csupán közjogi kérdés, hanem egyben értékválasztás is, azt fejezi ki, hogy milyen szakemberre bízzuk alkotmányos rendünk újjáépítését, a nemzet egységének megjelenítését és a demokratikus intézmények iránti közbizalom erősítését

– írják, hozzátéve: dr. Bárándy Péter személyében olyan jogászt ismernek, akinek több évtizedes szakmai pályája a jog iránti hűségről, a köz szolgálatáról és az emberi méltóság tiszteletéről tanúskodik. „Ügyvédként, igazságügyi miniszterként és a magyar jogásztársadalom meghatározó alakjaként mindig a jogállamiság, az alkotmányosság és a független igazságszolgáltatás mellett érvelt. Szakmai tekintélyét nem tisztségei, hanem következetes munkája, felkészültsége, erkölcsi tartása és a jog iránti rendíthetetlen elkötelezettsége alapozta meg.”

Fontosnak tartják kiemelni, hogy Magyarország olyan történelmi időszak előtt áll, amelyben a jogállami intézmények megerősítése, a közjogi működésbe vetett bizalom helyreállítása és az alkotmányos kultúra megújítása kiemelt jelentőségű feladat lesz.

Egy ilyen korszakban a köztársasági elnök személye nem csupán reprezentatív jelentőséggel bír, erkölcsi

tekintélyével, alkotmányos érzékével és szakmai hitelességével irányt mutathat a közjogi gondolkodás számára. A mai helyzetben álláspontunk szerint létkérdés a magyar jogrendszer szempontjából a jogi szakértelem, az értő tudás és az értékrendi elkötelezettség.

Hozzáfűzik még, hogy dr. Bárándy Péter meggyőződésük szerint azon kevés magyar jogászok közé tartozik, akik nemcsak kiváló ismerői a magyar alkotmányos hagyományoknak és a modern jogállam követelményeinek, hanem képesek arra is, hogy egy jogállami megújulás folyamatának hiteles és értő alakjai legyenek.

Személyében olyan államfőt látunk, aki mélységében érti a jogrend működését, a hatalommegosztás jelentőségét, az alkotmányos intézmények szerepét és a jogbiztonság nélkülözhetetlen értékét.

Vasárnap egy másik jelölés is érkezett a megüresedett posztra: a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, hogy Polgár Judit köztársasági elnöki felkérését és megválasztását javasolják. Nem sokkal később Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőn fel is kéri Polgár Juditot.

Magyar a 24.hu erről szóló posztja alatti hozzászólásban, minden bizonnyal az Ügyvédkör jelölésére reagálva azt írta:

Fel sem merülhet óellenzéki politikusok jelölése olyan pozícióba, amelynél a nemzet egységét kell megteremteni. Az eddigi legelismertebb elnök, Göncz Árpád sem jogász volt.

Júniusban megjelent cikkünkben éppen Bárándy Péter volt igazságügyi miniszterrel és Mikecz Dániel politológussal beszéltük át Sulyok Tamás és a többi közjogi méltóság leváltásának kérdését, ez itt olvasható: