Rubik Ernő, Kapu Tibor és Kepes András is Polgár Juditot látná szívesen köztársasági elnökként

A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult az Országgyűlés elnökéhez, Forsthoffer Ágneshez, hogy Polgár Judit köztársasági elnöki felkérését és megválasztását javasolják.

Nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete elnöke vasárnap adott ki közleményt, amiben az MTI beszámolója szerint az szerepel: a levelet rajta kívül Antall György, Baán László, Barabási Albert-László, Kapu Tibor, Kelemen Barnabás, Kepes András, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, Peták István, Rubik Ernő, Tóth Krisztina és Závada Pál írták alá.

A közlemény szerint azért fordulnak az Országgyűlés elnökéhez, hogy együtt kezdeményezzék egy a teljes magyar nemzet egységét megteremtő köztársasági elnök megválasztását.

Történelmi időket élünk, ezért olyan személy megválasztására van szükség, aki a köztársasági elnöki intézmény eredeti céljának megfelelően képes a nemzet egységét, a nemzeti büszkeséget, a példamutatást és legfőképpen a nemzet szolgálatát megtestesíteni

– fogalmaznak.

A Forsthoffer Ágnesnek címzett levélben az olvasható, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnését követően Magyarország olyan válaszút elé érkezett, amikor nem csupán új államfőt választ az Országgyűlés, hanem a nemzet kivételes lehetőséget kap az 1989-es rendszerváltozás óta húzódó „átmenet” végleges, megnyugtató lezárására.

„Úgy véljük, itt az idő, hogy a magyar alkotmányos demokráciát biztos és konszenzusos alapokra helyezzük” – fogalmaznak a levél aláírói, és hozzáteszik: „meggyőződésünk szerint a jövőbeni stabilitás záloga egy átfogó, széles körű társadalmi és politikai megegyezésen alapuló alkotmányozási folyamat”.

A jelenlegi helyzet szerintük különleges alkalom a pártpolitikai érdekek meghaladására:

Polgár Judit személye, életútja tökéletesen testesíti meg mindazt, amire hazánknak most szüksége van: megbecsültsége és az iránta itthon és a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége, morális tartása megkérdőjelezhetetlen. Világklasszis teljesítménye, nemzetközi súlya fontos értéket közvetít: minden idők legjobb női sakkozójaként Magyarország büszkesége, aki a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet, a tehetséget és a kitartást.

– írják, hozzátéve, hogy Polgár Judit nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén szerintük képes helyreállítani és tovább erősíteni hazánk kedvező külföldi megítélését is.

Magyarországnak gyógyulásra van szüksége, ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban

– olvasható a levélben.

Polgár Juditról nemrég A sakk királynője címmel a Netflix egy dokumentumfilmet is készített, amelyben megszólal a lányai felnevelését kísérletként felfogó apja, valamint a sakktörténet egyik leghíresebb csalását elkövető, azt a mai napig tagadó Garri Kaszparov is. Kritikánk itt olvasható.

2024-ben interjúnk is készült Polgár Judittal, amiben többek között elmondta, miért probléma, hogy az általa elért eredményeket a mai napig a szabályt erősítő kivételnek tartják, a lányokat pedig továbbra is könnyebb célokkal motiválják, mint a fiúkat, illetve azt is, tetszett-e neki a legújabb sakkboomot elindító Vezércsel, és miért gratuláltak neki többen is a Netflix sikersorozatához.