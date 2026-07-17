rendőrségkr nnielfogásszlovákia
Belföld

Szlovákiában fogtak el egy top 50-es magyar szökevényt

24.hu
2026. 07. 17. 08:01
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nyomozói elfogtak egy külföldön bujkáló magyar szökevényt.

A Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja európai elfogatóparancsot adott ki az ismeretlen helyen tartózkodó, 64 éves SZ. Z. magyar állampolgár ellen, írja a police.hu.

Elmenekült a hatóságok elől

A férfit a Győri Ítélőtábla kábítószer-kereskedelem bűntette miatt jogerősen hat év szabadságvesztésre ítélte, emellett csalás miatt további két év szabadságvesztést is le kell töltenie, amelynek végrehajtását korábban felfüggesztették.

A büntetés letöltését nem kezdte meg, elmenekült a hatóságok elől. A rendőrség körözési TOP 50-es listájára is felkerült.

A KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztálya a legkeresettebb magyar körözöttek felkutatása során végzett elemző munka eredményeként arra jutott, hogy a férfi Szlovákiában tartózkodhat.

Szlovák segítség

Ezt követően az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül felvették a kapcsolatot a szlovák társhatósággal. A két ország nyomozóinak együttműködésével sikerült azonosítani a tartózkodási helyét, majd július 10-én Stúrovóban elfogták.

Átadásáról az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) intézkedik.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Jó úton halad a vég felé a Fidesz a szakértő szerint
Ezért lett a lengyelek védőszentje egy magyar királylány
„Egy a millióhoz az esélye annak, hogy ez megtörténik” – 19 éve hihetetlen fotó készült Messiről és Yamalról
„Nem leépítés volt, önkéntesekkel folytatjuk a munkát” – írta a DPK-rendezvényeket szervező cég, ahonnan majdnem mindekit kirúgtak
Az Igazságügyi Minisztérium épülete az V. kerületi Nádor utcában 2026. június 15-én.
19 ezer titkos megfigyelést engedélyeztek Orbán igazságügyi miniszterei
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik