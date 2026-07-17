Több mint százmilliárd ment el a Krétára, Neptunra és a Poszeidonra

Feljelentést tesz a kormány a KRÉTA, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint 100 milliárd forintos, gyanús beszerzései miatt.

A közpénzek felelős felhasználása és az átláthatóság érdekében a kormány feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen az iskolai adminisztrációs (KRÉTA), a felsőoktatási tanulmányi (Neptun), valamint a kormányzati iratkezelő rendszerek (EKEIDR/POSZEIDON) beszerzéseivel kapcsolatban – írta a 24.hu-hoz eljuttatott közleményében a Miniszterelnökség, mivel az adatok átvizsgálása során kiderült, hogy 2019 és 2026 között több mint 100 milliárd forint értékben köttettek szerződések, amelyek jelentős részét érdemi verseny nélkül, egyetlen cégcsoporthoz köthetően kötötték meg.

„A monopolizált helyzet miatt a magyar adófizetők pénzéből indokolatlanul drága, sok esetben elavult rendszereket tartottak fenn, kiszolgáltatott helyzetbe hozva az intézményeket” – jegyezte meg a közlemény.

A feltételezett visszaélések egy jól körülírható, négy tényezőből álló mechanizmus köré szerveződtek. Ennek keretében először egy jogszabály vagy egyedi kormánydöntés kötelezővé tette az adott rendszer használatát. Ezt követően a rendszerhez tartozó szerzői jogok és a forráskód egyetlen magánvállalkozás kezében összpontosultak. A további beszerzéseknél erre a kizárólagos jogra hivatkozva a versenyeztetés rendre elmaradt, végül pedig ezen kulcsfontosságú döntések jelentős része nem is jelent meg nyilvánosan a Magyar Közlönyben.

„Ez a lényegében monopolizált piaci helyzet több mint tíz év alatt alakult ki, a 2015-ös KRÉTA-indítástól kezdve, egy 2018-as nem publikált miniszteri döntésen és egy 2023-as, 82,5 milliárd forintos keretmegállapodást megalapozó titkos kormányhatározaton át egészen a 2025–2026-os szerződéses dömpingig” – olvasható a közleményben.

A feljelentésben több büntetőjogi tényállás gyanúját – köztük hivatali és közfeladati visszaélést, hűtlen kezelést, versenyt korlátozó megállapodást, költségvetési csalást, valamint korrupciós és adatvédelmi bűncselekményeket – is vizsgálandónak tart.