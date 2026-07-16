Megvan a Diákhitel Központ új vezetője

Július 10-i hatállyal megszűnt Bugár Csaba elnök-vezérigazgatói megbízatása – olvasható a Diákhitel Központ Zrt. közleményében. A tulajdonosi jogok gyakorlója – mint írták – Badics Lászlót nevezte ki a cég új elnök-vezérigazgatójának.

A közlemény szerint Badics a „szervezet megújulásának időszakára” kapta a megbízatást. Feladata a működés folytonosságának biztosítása, valamint a Diákhitel Központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz. Bugár távozásának okát nem részletezték.

Badics László a LinkedIn-profilja alapján június óta az állami Magyar Fejlesztési Bank stratégiai vezetője volt. Ezt megelőzően csaknem kilenc évig dolgozott az MKB Banknál: 2022 májusától a regionális értékesítést irányította, korábban a kis- és középvállalati értékesítés igazgatója, illetve a vezérigazgató-helyettes kiemelt tanácsadója volt. Az MKB Consulting finanszírozási üzletágát is vezette.

Pályafutását Badics az OTP Banknál kezdte, ahol több mint tizennégy évet töltött. Vállalati banki vezetőként, majd vállalati igazgatóként is dolgozott.

A Diákhitel Központ vezérigazgatói posztját korábban Magyar Péter miniszterelnök is betöltötte, ő 2019. június 8-tól 2022. február végéig irányította az állami pénzintézet menedzsmentjét.