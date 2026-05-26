„Mit üzen ez?” – kérdés Tóth Gábor belügyi államtitkár 2006-os felelősségéről

Takács Árpád fideszes képviselő azonnali kérdést tett fel Pósfai Gábor belügyminiszternek, Tóth Gáborral kapcsolatban, aki nemrég lett a tárca államtitkára.

Takács szerint Tóthnak a 2006-os rendőrattakban számos mulasztása volt, többek között miatta nem volt a rendőrökön azonosító szám. Ez nem morális megújulást jelent, hanem a múlt restaurációját – fogalmazott Takács.

Nem közrendvédelmi és biztosítási feladatokat látott el Tóth Gábor 2006-ban

– válaszolta Pósfai Gábor, cáfolva a vádat, miszerint az államtitkárnak feleőssége lett volna a 2006-os zavargások rossz kezelésében. A belügyminiszter kiemelte: 2007-ben egyhangúlag szavazták meg Tóth Gábort budapesti rendőrfőkapitánnyá, tehát a fővárosi Fidesz-frakció is megszavazta. Valamint Gulyás Gergely 2010-ben meg is dícsérte, hogy a korábbiaktól eltérően, jól vezette a fővárosi rendőrséget – tette hozzá.