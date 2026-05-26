Magyar Péter kemény választ adott Toroczkai Lászlónak

Magyar Péter viszontválaszában azt mondta a Mi Hazánk frakcióvezetőjének, Toroczkai Lászlónak, hogy ő a sükösdi gyerekektől is megijed, és kiszalad a teremből (nem tudja, hogy a gyerekekkel vagy tamburákkal volt-e baja), a közmédiában pedig Orbán Viktorral bazsalyog. A különbség kettejük kampánya között nem az volt, hogy Toroczkai le van tiltva a Facebookról, hanem az, hogy ő elment 700 településre.

Új közmédiát építenek: a szabályozásában valamennyi párt, így a Mi Hazánk is részt vehet. Nem lesz tökéletes a rendszer, de annál, amilyen az elmúlt 20 évben működött, csak jobbat lehet építeni. Reméli, hogy Toroczakival és Gulyással tudnak majd vitatkozni a köztévében.

A miniszterelnök válaszát nagy zúgolódás fogadta a teremben.

Megismételte azt is, hogy el fogják távolítani „Orbán Viktor bábjait”, köztük az MTVA vezérigazgatóját, a „hírhamistó Papp Dánielt”.

A KDNP-s Rétvári Bencének felrótta, hogy többet beszélt a megengedett időkeretnél, de egyetlen szót sem ejtett a saját felelősségükről, az elmúlt négy évről. Felrótta a fideszesek gazdagodását és azt, hogy Orbán Viktor („az utcai harcos, a basically street fighter”) korábbi ígéretét megszegve nem ült be a parlamentbe.

„Vége van annak, hogy hülyének lehet nézni a magyar embereket”, mondta Magyar, és megkérdezte, hogy elhiszi-e, hogy Rogán Antal egy feltaláló. A teremben ezen Gulyás Gergely frakcióvezető is elmosolyodott.

Ezután megkérdezte, hogy büszke-e frakciótársára, Pócs Jánosra, aki kiskorú lányokat alázott meg, és egy roma honfitársunkat zárta kemencébe.

A Fideszre olvasta azt is, hogy olyan dolgokat vittek végbe, amilyenekre semmilyen felhatalmazásuk nem volt, hiszen nem beszéltek arról 2010-et megelőzően, hogy hozzányúlnak az alkotmányhoz. A Tisza ezzel szemben a vállalásait fogja teljesíteni.