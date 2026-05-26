Férfiak 40 év után nyugdíjba vonulás: Magyar Péter egyetért Dúró Dórával

Dúró Dóra (Mi Hazánk) azt indítványozta, hogy a férfiaknak is legyen lehetősége 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulni, amit az is indokol, hogy a magyar férfiak egészségben várható élettartama mindössze 61 és félév, miközben 65 éves korukig kötelesek dolgozni. Ennek eredménye, hogy nagyon kevesen élik meg a nyugdíjas kort, nincs biztosítva a számukra a tisztességes időskor. Felidézte, hogy ezt korábban a Tisza is támogatta: Dúró kérdése az, mikor és milyen feltételekkel tervezik mindezt biztosítani?

Magyar válaszolt a kormány nevében: elmondta, hogy Dúró minden szavával egyetért. Alaptörvény-ellenes, ha a nők számára elérhető a 40 év utáni nyugdíj, és a férfiaknak nem: sokkal korábban is be lehetett volna vezetni, ha nem lopják szét az országot. Jelenleg vizsgálják „a költségvetési romokat”, Kármán András leltárat készít, utána lehet tárgyalni a kérdésről, amelyről a magyar országgyűlés fog dönteni.

A kormány szándéka az, hogy a 40 év utáni nyugdíj a férfiak számára is bevezetésre kerüljön, ám céldátumot egyelőre nem tud mondani.