A következő élő közvetítés része Az eskütétellel megalakult az Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása, Sulyok a jogrendre figyelmeztetett

Megalakultak a frakciók, titkos szavazáson döntenek a házelnökről

2026. 05. 09. 11:49
A képviselők elfogadták az NVB és az NVI elnökének beszámolóját.

Ezután hivatalosan is bejelentették a frakciók megalakulását:

  • a Tisza 141 tagú frakcióját Bujdosó Andrea,
  • a Fidesz 44 tagú frakcióját Gulyás Gergely,
  • a 8 fős KDNP-frakciót Rétvári Bence,
  • a Mi Hazánk 6 tagú képviselőcsoportját Toroczkai László vezeti majd.

Most az Országgyűlés elnökének megválasztása következik, titkos szavazással. A posztra a jelölt Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke, balatonfüredi szállodaigazgató.

A titkos szavazás idejére 40 perc szünetet rendelt el Vitányi István.

