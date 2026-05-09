Megalakultak a frakciók, titkos szavazáson döntenek a házelnökről

A képviselők elfogadták az NVB és az NVI elnökének beszámolóját.

Ezután hivatalosan is bejelentették a frakciók megalakulását:

a Tisza 141 tagú frakcióját Bujdosó Andrea,

a Fidesz 44 tagú frakcióját Gulyás Gergely,

a 8 fős KDNP-frakciót Rétvári Bence,

a Mi Hazánk 6 tagú képviselőcsoportját Toroczkai László vezeti majd.

Most az Országgyűlés elnökének megválasztása következik, titkos szavazással. A posztra a jelölt Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke, balatonfüredi szállodaigazgató.

A titkos szavazás idejére 40 perc szünetet rendelt el Vitányi István.