Megalakultak a frakciók, titkos szavazáson döntenek a házelnökről

A képviselők elfogadták az NVB és az NVI elnökének beszámolóját.
Ezután hivatalosan is bejelentették a frakciók megalakulását:
- a Tisza 141 tagú frakcióját Bujdosó Andrea,
- a Fidesz 44 tagú frakcióját Gulyás Gergely,
- a 8 fős KDNP-frakciót Rétvári Bence,
- a Mi Hazánk 6 tagú képviselőcsoportját Toroczkai László vezeti majd.
Most az Országgyűlés elnökének megválasztása következik, titkos szavazással. A posztra a jelölt Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke, balatonfüredi szállodaigazgató.
A titkos szavazás idejére 40 perc szünetet rendelt el Vitányi István.