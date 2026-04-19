dopemanpikó andrás
Belföld

Pikó András: Dopeman nehezen adja vissza a díszpolgárságát, ugyanis az nincs neki

Kummer János / 24.hu
admin Molnár Dávid
2026. 04. 19. 13:33
Kummer János / 24.hu

Dopeman a választásokról beszélt egy friss Facebook-videójában. A 22 másodperces felvételen azt mondja:

Ami a választás végeredményét illeti, egy dolog érint igazán érzékenyen, mégpedig az, hogy a szeretett drága nyolcadik kerületemből Csipkejózsefvárost csináltak a választópolgárok. Na meg hogy a first lady egy férfi. Ezért már tényleg old school vagyok. Visszaadom a díszpolgárságomat, baszd meg.

Erre reagált Pikó András, VIII. kerületi polgármester Facebookon:

Ha Dopeman visszaadná a díszpolgári címét, én meg visszaadom a Fidesz tagságimat. Ami ugyanúgy nem létezik, mint Pityinger László józsefvárosi díszpolgári címe. :D

Bő egy hónapja Dopeman a „tiszás faszoknak” üzent.

Kapcsolódó
„Tiszás faszoknak” üzent Dopeman: Neked azért kell Orbánra szavazni, mert ha nyer, ugyanolyan szar lesz neked, de legalább nem derül ki, hogy Magyar Péter alatt is szar lenne
Azt tanácsolta a Tisza Párttal szimpatizálóknak, hogy inkább „szavazzanak a megszokott szarukra, mert ami Magyar Péter után jönne, az sokkal szarabb szar lenne, mint ami eddig volt”.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Levágták a disznót” – Pócs János így értékelte a választásokat
Új szupersztár születőben: már az első menetben KO-zta ellenfelét a brit bunyós
Szijjártó Péter a választási vereség óta először posztolt Facebookon
Megmutatta új párját Simon Attila
Reagált a Szerencsejáték Zrt. az e heti „gyanús” lottónyereményekre: A sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik