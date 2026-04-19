Pikó András: Dopeman nehezen adja vissza a díszpolgárságát, ugyanis az nincs neki

Dopeman a választásokról beszélt egy friss Facebook-videójában. A 22 másodperces felvételen azt mondja:
Ami a választás végeredményét illeti, egy dolog érint igazán érzékenyen, mégpedig az, hogy a szeretett drága nyolcadik kerületemből Csipkejózsefvárost csináltak a választópolgárok. Na meg hogy a first lady egy férfi. Ezért már tényleg old school vagyok. Visszaadom a díszpolgárságomat, baszd meg.
Erre reagált Pikó András, VIII. kerületi polgármester Facebookon:
Ha Dopeman visszaadná a díszpolgári címét, én meg visszaadom a Fidesz tagságimat. Ami ugyanúgy nem létezik, mint Pityinger László józsefvárosi díszpolgári címe. :D
Bő egy hónapja Dopeman a „tiszás faszoknak” üzent.
Azt tanácsolta a Tisza Párttal szimpatizálóknak, hogy inkább „szavazzanak a megszokott szarukra, mert ami Magyar Péter után jönne, az sokkal szarabb szar lenne, mint ami eddig volt”.