Lakástűzben szörnyethalt egy ember Kállón

Kassai Zsigmond
2026. 04. 19. 10:41

Lakástűzben meghalt egy ember vasárnap a Nógrád megyei Kállón – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel.

A katasztrófavédelem korábban kiadott közleménye szerint egy családi ház borult lángba vasárnapra virradó éjszaka. A hatvani, az aszódi és a berceli hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, és a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett, de

a házban tartózkodók egyikének életét így sem sikerült megmenteni.

Dóka Imre helyettes szóvivő tájékoztatása szerint a ház teljes terjedelmében égett, a kigyulladt lakóépületben ketten tartózkodtak, de az egyiküknek sikerült kimenekülnie. Nem zárható ki a lehetőség, hogy a tüzet egy villanyrezsó okozta, de a pontos keletkezési körülményeit vizsgálják.

