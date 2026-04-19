Elütöttek egy elszabadult fekete bárányt Budapesten, mindkét lába eltört

Fotók: Állatmentő Liga
2026. 04. 19. 16:56
Fotók: Állatmentő Liga

Április 13-án késő délelőtt Budapest XXIII. kerületében egy bárány próbált átkelni az úttesten, ám egy autós – bár észlelte az állatot – nem tudta elkerülni az ütközést, és elütötte – közölte a BRFK a Facebook-oldalán.

Mint írták, hogy a különleges állat honnan jött, hova tartott, és miért ezt az útvonalat választotta, nem derült ki. A balesetben a járművön csak kisebb karcolások keletkeztek, de a fekete bárány nem volt ilyen szerencsés. Mindkét lába eltörött.

Az állaton az Állatmentő Liga segített, akik rövid időn belül már úton is voltak vele a kórházba.

