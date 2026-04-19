„Nem szállítok szemetet” – nem engedte felszállni a buszsofőr a Tisza Párt plakátjaival érkező fiúkat Pásztón

Öt, 14–15 éves ecsegi fiatal a Tisza Párt rendezvényéről indult volna haza Pásztóról, amikor állításuk szerint a sofőr azt közölte velük, hogy a náluk lévő aláírt plakátok miatt nem szállhattak fel a járatra – derült ki az RTL Híradójából.

Többen is arról számoltak be a híradónak, hogy a sofőr azt mondta nekik, hogy „nem szállítok szemetet vagy szemétnek valót”.

A fiúk beszámolója szerint vita alakult ki, a buszvezető telefonált is, majd végül mégis felengedte volna őket, ők azonban inkább a szüleiket hívták. Később az egyik gyermek édesanyja a Facebookon osztotta meg a történteket, és a sofőrrel is kapcsolatba került. Mint elmondta, neki már úgy adta elő a történetet a buszvezető, hogy kampány miatt nem volt biztos benne, hogy plakátokat szállíthat, mert kamera van a buszon.

A MÁV–VOLÁN közölte a híradóval, kivizsgálják az esetet. Ha pedig megállapítják, hogy minden úgy történt, ahogyan a fiúk állítják, akkor a sofőr súlyos büntetésre számíthat.