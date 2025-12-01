csigalopásbetörésfranciaország
Közel 35 millió forint értékű csigát loptak el egy francia farmról

24.hu
2025. 12. 01. 19:57

Csigatolvajokat keres a francia rendőrség – írja a BBC.

A Reims közelében fekvő L’Escargot Des Grands Crus nevű farmról 90 ezer euró (közel 35 millió forint) értékű frissen fagyasztott éti csigát loptak el egy hete ismeretlen elkövetők.

A tolvajok a november 24-ére virradó éjszakán vágták át a farm drótkerítéseit, majd törtek fel raktárépületeket. A bűncselekmény a farm szempontjából a lehető legrosszabb időpontban történt, mert Franciaországban az év végi ünnepek előtt nő meg a kereslet az ínyencségnek számító éti csigára.

A farmról, melynek megrendelői között neves éttermek is vannak, többek között a Michelin-csillagos, reimsi Les Crayères az év végére betárazott teljes készletet elvitték a bűnözők.

