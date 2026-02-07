Orbán szerint az ő méréseik alapján magabiztosan vezetnek

Orbán Viktor szombathelyi beszédét azzal kezdte, hogy felidézte, mekkora szerepe volt a településnek a Fidesz megalakulásában, ugyanis a 80-as évek közepén antikommunista, radikális szervezkedésüknek voltak vidéki lábai is, ezek közül az egyik legerősebb volt Szombathely.

A kormányfő ezután a 1998-as Fidesz győzelmre emlékzetett Vas megyében.

Akkor még MSZP volt, az az MSZP, amelyik most nem indul a választáson, kicsit elhúzódott a rendszerváltás

– mondta.

A miniszterelnök ezután a közvélemény-kutatásokról beszélt. Szerinte sok felmérésnek álcázott propagandajelentés van, de

azoknak ne higgyenek, inkább nekem, mert a mi méréseink szerint magabiztosan vezetünk.

Ugyanakkor jelezte, az esély nem jelent győzelmet, azért meg kell dolgozni, majd a Rocky című filmet idézte, miszerint, csak a végén van vége.

Hende Csabának is köszönetet mondott, aki helyi képviselője majd minisztere is volt, nemrég pedig alkotmánybírónak neveztek ki. A Polgári Magyarországot Hende szervezte meg. Annak a folytatása a Digitális Polgári Körök. Ezt köszönte meg Orbán.