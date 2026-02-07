digitális polgári körökdpkdpk háborúellenes gyűlésorbán viktor
„Megzsaroltak minket”

Horváth Csaba László
2026. 02. 07. 13:02

Mit tudunk tenni, ha elveszik tőlünk a vétójogot az EU-ban?

– tették föl a kérdést Orbánnak.

A kormányfő szerint azért léptek ki az Európai Néppártból, mert a migrációt Magyarországra akarták kényszeríteni.

Megzsaroltak minket!

– mondta. Hozzátéve, hogy az volt diktátum, hogy ha nem hajtunk fejet ennek, akkor minden lehetséges módon ellehetetlenítenek. Közölte:

Mire azt mondtuk, hogy köszönjük szépen. Kiléptünk, és megvártuk, hogy megerősödjenek a hasonló erők, mint mi, és megalapítottuk a Patrióták szövetségét.

A vétóról szólva azt mondta, az a kérdés, hogy meddig van következménye annak, hogy nemet mondunk. Valójában arról van szó, hogy ahhoz, hogy egy döntés létrejöjjön, mindenki szavazata kell, tehát a döntés létre sem jön. Valójában nem tudnak közös álláspontot létrehozni, amivel mindenki egyet tud érteni.

Ha ezen változtatni akarnak, ahhoz is mindenki beleegyezése szükséges, „tehát amíg én élek, ez nem fog sikerülni” – jelentette ki Orbán.

Eddig megpróbáltak meggyőzni, most megpróbálnak lecserélni.

– mondta.

