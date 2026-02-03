borsik jánoselhunytmeghaltmozdonyvezetők szakszervezete
Meghalt Borsik János, a rendszerváltás egyik „ikonikus” szakszervezeti vezetője

admin Farkas György
2026. 02. 03. 14:22
A Mozdonyvezetők Szakszervezete megrendülten búcsúzik.

Meghalt Borsik János – közölte a Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ), amelynek húsz évig volt ügyvezető alelnöke.

Borsik János 1946 június 22-én született Szentmártonkátán. Vasúti pályafutását 1963-ban villamosmozdony-lakatosként kezdte a MÁV Északi Járműjavítóban. A mozdonyvezetői képzés elvégzése után 1968 és 1972 között mozdonyvezetőként, majd mozdonyirányítóként, végül balesetvizsgálóként dolgozott a „Hámán Kató” (Északi) Vontatási Főnökségen és a Budapesti Igazgatóságon.

1986-tól kapcsolódott be a „hivatalos” érdekképviseleti munkába, a Vasutasok Szakszervezetében. 1990-től – megalakulásától – a MOSZ ügyvezető alelnöke, 2000-től az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke, korábban társelnöke volt.

A szakszervezet méltatása szerint munkája közben folyamatosan képezte magát, jogi diplomát 1985-ben szerzett. Dolgozott az Országos Érdekegyeztető Tanács tagjaként.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az országos, valamint a MÁV vállalati érdekegyeztetés keretében elért munkavállalói eredmények kiharcolásában. PHARE program keretében részt vett e tárgyú kutatási tevékenységben is. Kiemelkedő kommunikációs felkészültsége, képessége révén országosan elismert szakszervezeti vezetővé vált.

Szervezőként, alapítóként részese volt a Vasutas Nyugdíjpénztár létrehozásának, tagja volt a Gazdasági és Szociális Tanácsnak. 2010-ben elsőként kapta meg a „Mozdonyvezetőkért Emlékérem” elismerést. Nyugdíjba vonulása után is aktív kapcsolatot tartott a szakszervezet tagjaival, tisztségviselőivel. A mozdonyvezetők közössége megrendülve búcsúzik Borsik Jánostól, a rendszerváltás egyik „ikonikus” szakszervezeti vezetőjétől.

