Halálra gázoltak egy nőt a szombathelyi kórház előtt

2026. 01. 23. 09:44
Egy Audi sodorta el az áldozatot. A kórház előtt régóta probléma, hogy nem lehet szabályosan átkelni az úton, csak jelentős kerülővel.

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Szombathelyen, a Markusovszky Lajos utcában, a kórház előtt, írja a vaol.hu.

A lap úgy tudja, egy Audi személyautó haladt a Sugár utca irányába, amikor a jármű a bal elejével elütött egy idős nőt a kórház előtti útszakaszon.

A kiérkező mentők hosszan próbálták újraéleszteni a sérültet, aki minden erőfeszítés ellenére a helyszínen életét vesztette.

A lap cikkében azt írja, hogy az érintett útszakasz nagyon balesetveszélyes, hiszen gyalog szabályosan csak nagyon nagy kerülővel lehetne átkelni az úton, ezért a gyalogosok rá vannak kényszerítve, hogy szabálytalanul keljenek át az úton. Az Egészségügyi Alapellátó megépítésével csak még tovább nőtt a gyalogos- és autós forgalom és ezzel együtt a balesetveszély is. 2020-ban a szombathelyi önkormányzat azt közölte, hogy a kórház előtti gyalogátkelőhely tervezése és engedélyeztetése már folyamatban van, de azóta nem történt előrelépés az ügyben.

