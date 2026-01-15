Szánthó Miklós titokzatosan válaszolt arra, hogy Magyarországra látogat-e Donald Trump márciusban

A Blikk úgy tudja, hogy Donald Trump amerikai elnök március 21-én részt vesz a CPAC Hungaryn, de a szervezők ezt egyelőre nem erősítették meg.

Szánthó Milós: Trump minden eddigi évben exkluzív videóüzenetben köszöntötte a magyar CPAC-et

A lap megkérdezte ugyanis Szánthó Miklóst, az Alapjogokért Központ főigazgatóját, hogy valóban van-e ilyen terv, aki azt a választ adta, hogy „már nem az a kérdés, hogy ki jön a CPAC Hungaryre, hanem az, hogy ki marad le róla.”

A tavalyi CPAC-en is 8 jelenlegi vagy egykori kormányfő, 5 pártelnök és 8 miniszter vett részt a világ minden tájáról. Donald Trump minden eddigi évben exkluzív videóüzenetben köszöntötte a magyar CPAC-et. A minőség és a nagyságrend idén sem lesz másként. Orbán Viktor miniszterelnök politikájának köszönhetően a Fehér Ház ma már számol Budapesttel, a mi célunk pedig leszámolni a háborúpárti globalista elittel és annak hazai leányvállalatával

– fogalmazott.

Kitért arra is, hogy az idei rendezvény hívószava a „Fel, győzelemre!” lesz, és várják, hogy „Magyar Péter ezt is lenyúlja”.

Trump tavalyi üzenete: Tudjátok, mit jelent számomra Magyarország

Az amerikai elnök 2025-ben is üzent a CPAC Hungary résztvevőinek, és elsőként gratulált Szánthó Miklósnak és Matt Schlappnek a munkához, amit a rendezvény megszervezésébe tettek.

Tudjátok, mit jelent számomra Magyarország, és azt is tudjátok, mit jelent számomra a CPAC. Mindkettőt nagyon tisztelem és szeretem

– fogalmazott Trump.

Orbán Viktorról azt mondta, hogy nagyszerű ember, akit mindenki mélyen tisztel. „Briliáns munkát végzett az ország irányításában, és valóban egy nagyon kivételes személyiség.”