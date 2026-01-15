alapjogokért központcpac hungarydonald trumpszánthó miklós
Belföld

Szánthó Miklós titokzatosan válaszolt arra, hogy Magyarországra látogat-e Donald Trump márciusban

MTI/Kovács Attila
Megkérdezték Szánthó Mikóst, hogy várható-e Donad Trump látogatása Magyarországra
admin Vaskor Máté
2026. 01. 15. 15:48
MTI/Kovács Attila
Megkérdezték Szánthó Mikóst, hogy várható-e Donad Trump látogatása Magyarországra
Benne van a pakliban, hogy az amerikai elnök részt vesz majd a március 21-ei CPAC Hungaryn.

A Blikk úgy tudja, hogy Donald Trump amerikai elnök március 21-én részt vesz a CPAC Hungaryn, de a szervezők ezt egyelőre nem erősítették meg.

Szánthó Milós: Trump minden eddigi évben exkluzív videóüzenetben köszöntötte a magyar CPAC-et

A lap megkérdezte ugyanis Szánthó Miklóst, az Alapjogokért Központ főigazgatóját, hogy valóban van-e ilyen terv, aki azt a választ adta, hogy „már nem az a kérdés, hogy ki jön a CPAC Hungaryre, hanem az, hogy ki marad le róla.”

A tavalyi CPAC-en is 8 jelenlegi vagy egykori kormányfő, 5 pártelnök és 8 miniszter vett részt a világ minden tájáról. Donald Trump minden eddigi évben exkluzív videóüzenetben köszöntötte a magyar CPAC-et. A minőség és a nagyságrend idén sem lesz másként. Orbán Viktor miniszterelnök politikájának köszönhetően a Fehér Ház ma már számol Budapesttel, a mi célunk pedig leszámolni a háborúpárti globalista elittel és annak hazai leányvállalatával

– fogalmazott.

Kitért arra is, hogy az idei rendezvény hívószava a „Fel, győzelemre!” lesz, és várják, hogy „Magyar Péter ezt is lenyúlja”.

Trump tavalyi üzenete: Tudjátok, mit jelent számomra Magyarország

Az amerikai elnök 2025-ben is üzent a CPAC Hungary résztvevőinek, és elsőként gratulált Szánthó Miklósnak és Matt Schlappnek a munkához, amit a rendezvény megszervezésébe tettek.

Tudjátok, mit jelent számomra Magyarország, és azt is tudjátok, mit jelent számomra a CPAC. Mindkettőt nagyon tisztelem és szeretem

– fogalmazott Trump.

Orbán Viktorról azt mondta, hogy nagyszerű ember, akit mindenki mélyen tisztel. „Briliáns munkát végzett az ország irányításában, és valóban egy nagyon kivételes személyiség.”

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Át akart szaladni a piroson egy 18 éves fiú az Istenhegyi úton, de elütötte a BKK-busz
Bejelentkezett Matolcsy György, de egy témát nem hozott elő
Kenyeret és kólát lopott egy dédmama és egy nagymama a nyolcéves unokájával – videó
Aknákat kell hatástalanítaniuk az Otthontámogatást igénylő közszolgáknak
Juhász Ferenc Lázár döntéséről: Az én miniszterelnököm szétrúgta volna a seggemet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik