napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026.01.03.

Federico PARRA / AFP
Nicolás Maduro 2025 novemberében.
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 03. 22:06
Federico PARRA / AFP
Nicolás Maduro 2025 novemberében.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Képet közöltek Maduroról
Így fest Caracas a robbanások után
Ma este jön az év leglátványosabb csillaghullása
„Maga volt a pokol” – túlélők a svájci tűzvészről
trump, maduro
Trump: Mi fogjuk irányítani az országot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik