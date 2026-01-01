Pontban éjfélkor született az új év első magyar babája

Pontosan nulla óra nulla perckor született Magyarországon az új év első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban – írja az MTI az intézmény közleménye alapján.

A kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, természetes úton. A 34 éves édesanya és a baba is egészséges.

Az első fővárosi baba éjfél után négy perccel született. A Liza nevű kislány a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben jött világra természetes úton, 3370 grammal és 52 centiméterrel, az édesanyja második gyermekeként.