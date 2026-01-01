újév2026első babaújévi baba
Belföld

Pontban éjfélkor született az új év első magyar babája

24.hu
2026. 01. 01. 08:19

Pontosan nulla óra nulla perckor született Magyarországon az új év első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban – írja az MTI az intézmény közleménye alapján.

A kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, természetes úton. A 34 éves édesanya és a baba is egészséges.

Az első fővárosi baba éjfél után négy perccel született. A Liza nevű kislány a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben jött világra természetes úton, 3370 grammal és 52 centiméterrel, az édesanyja második gyermekeként.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Barta Sylvia egy szál bikiniben írta bele a hóba, hogy boldog új évet kíván mindenkinek
Kapu Tiborral együtt mondott újévi beszédet Sulyok Tamás
Öt forintért árulta a sört és a nagyfröccsöt utolsó napján a mosonmagyaróvári vendéglátóhely
Botrány az olasz kosárlabdában: az öltözőfolyosón, hátulról támadták meg az olimpiai bajnokot
Így adózunk 2026-ban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik