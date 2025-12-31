Rejtélyes szervezet is kapott magyar állami pénzt Szlovákiában

Miközben 2025-ben több mint 14 millió eurót kapott a szlovákiai magyar foci, és rendkívül jó évet zár a Szövetség a Közös Célokért, valamint a PRO CIVIS Polgári Társulás is, a korábbi évekhez hasonlóan az idén is több százezer euró támogatáshoz jutott magyar állami forrásból egy teljesen ismeretlen szervezet – írja szerdai cikkében a Napunk.

A szlovákiai magyar nyelvű portál emlékeztet: a magyar kormány évek óta milliárdos összegekkel támogatja a határon túli magyar szervezeteket – a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) különböző programjain keresztül 2025-ben több mint tízmilliárd forintot hagytak jóvá szlovákiai magyar szervezeteknek.

Megjegyzik, a támogatás végösszege ennél magasabb is lehet, mivel több jóváhagyott határozat mellől hiányoznak azok a mellékletek, amelyekből kiderülne, pontosan mely szervezetek a kedvezményezettjei az adott határozatban szereplő pénzcsomagoknak.

Mint írják, 2025-ben a korábbi forrásokhoz képest rendkívül magas támogatást kaptak a Magyar Szövetség elnökéhez és alelnökéhez köthető szervezetek. A Csemadok, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége vagy a két szlovákiai magyar kőszínház is megkapta a működésére a korábban megszokott forrásokat.

A lap felhívja a figyelmet, hogy a korábban bőkezűen támogatott ProRegia Cultura és Libertate szervezetek az idén hiányoznak a kedvezményezettek listájáról. A ProRegia Cultura Polgári Társulás 2023-ban kapott először óriási állami támogatást a magyar kormánytól, de 2024-ben sem feledkeztek meg a Németh László nevéhez köthető szervezetről – tavaly 268 354 eurós támogatást költhetett el a szervezet a magyar adófizetőknek köszönhetően.

Feltűnt viszont egy új szereplő: a Pro Hungarica Communitate Polgári Társulás: a szervezet első nekifutásra 400 ezer eurós (159 millió forintos) támogatást nyert el működésre és programokra. A Napunk cikke szerint ez a civil szervezet csak 2025. április 30-án jött létre a finstat.sk oldalon nyilvánosan elérhető adatok alapján. Dunaszerdahelyen, a Szent István tér egyik épületében van bejegyezve, ám nincs honlapja, elérhetősége, a tevékenységéről pedig semmit nem tudni.

A szervezet előkészítő bizottságának az egyik tagja Nyilfa Péter ügyvéd, a titokzatos szervezetnek abban az épületben van a központja, ahol több, a magyar kormány által nagy összegekkel támogatott egyesületnek és médiacégnek. Nyilfa egyébként nem először bukkan fel olyan szervezetben, amely hatalmas magyarországi támogatást kap a BGA-n keresztül – írja a Napunk.