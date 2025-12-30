Tömegbaleset az M1-esen: tíz ember érintett

Négy személyautó karambolozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Herceghalom közelében, egy forgalomeltereléses szakaszon – közölte kedden délután az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A balesetben összesen tíz ember érintett.

A tájékoztatás szerint a bicskei önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, ahol áramtalanítják a karambolos gépkocsik egyikét.

Azt írták, hogy a sztrádán lassan, de halad a forgalom, az Útinform tájékoztatása szerint viszont a 29-es km-nél – a beleset helyszínénél – áll a forgalom, a torlódás pedig több kilométeres.