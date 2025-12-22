időjáráskarácsonyszenteste
Két légtömeg csap össze a fejünk felett szenteste

24.hu
2025. 12. 22.

A legfrissebb előrejelzések szerint szenteste napján, szerdán csapadékos idő várható, ám annak területi eloszlásában és halmazállapotában egyre több a bizonytalanság, írja az Időkép.

Közvetlenül karácsony előtt ugyanis jelentős átalakulás kezdődik Európa időjárásában:

  • A Skandinávia és a Brit-szigetek térségében megerősödő anticiklon megakasztja a megszokott nyugatias áramlást, miközben keleti és déli peremén nagy mennyiségű hideg levegő áramlik a kontinens fölé,
  • a Földközi-tenger térsége is „felébred”, és a nyugati medencében egy mediterrán ciklon kialakulása valószínű amely délről enyhébb, nedvesebb levegőt szállít észak felé.

A Kárpát-medence szerdán éppen e két eltérő légtömeg határvonalába kerül, ami kedvez a csapadékképződésnek.

A jelenlegi számítások alapján az már viszonylag biztosnak tűnik, hogy csapadék érkezik, és az ország nagy részét érintheti, viszont a halmazállapot továbbra is kérdéses. Jelen állás szerint északon és a Dunántúlon van nagyobb esély arra, hogy szenteste a csapadék havas esőbe, illetve havazásba váltson.

