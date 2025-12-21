„Egy világ omlott össze bennem” – roma gyerekek örökbefogadása

A Deutsche Welle magyar szerkesztősége roma gyerekek örökbefogadásáról forgatott riportot.

A hatéves Márkó kétévesen került örökbefogadó családhoz: Katalin és András három lányuk mellé szerettek volna egy kisfiút is. És mivel nem tettek egyéb kitételt, 80-90 százalékban biztos volt, hogy roma származású kisgyereket ajánlanak ki nekik. A szülők a családban és a környezetükben is nyíltan beszélnek arról, hogy Márkó örökbefogadott és roma származású. Vannak furcsa helyzetek, mesélik, de összességében jók a tapasztalataik. Azt szeretnék, ha Márkónak pozitív viszonya alakulna ki a származásával kapcsolatban.

„Titkolni kellett”

A 90-es években egy csecsemőotthonból örökbefogadott Éva (akit valójában nem így hívnak, csak nem szeretett volna saját néven nyilatkozni) ezzel szemben csak 10 évesen tudta meg egy felnőtt beszélgetésből a származását.

Egy világ omlott össze bennem

– mesélte a Deutsche Welle riporterének, hozzátéve, hogy máig nagyon kevesen tudják róla, hogy roma. Akkoriban pedig a környezete is arra biztatta, hogy titkolja el.

Ma már vannak állami felkészítő tanfolyamok, amelyekben roma gyerekek örökbefogadásáról is szó van, de ez nem kötelező. Noha hivatalosan a gyerekek származását nem regisztrálják, minden ötödik örökbefogadó szülő Magyarországon kiköti, hogy nem szeretne roma gyereket, miközben az intézetis gyerekek a szakemberek szerint nagy arányban roma származásúak.

A DW Magyar riportjában egy gyermekvédelmi szakértő is megszólal a rendszer nehézségeiről.