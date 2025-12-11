Tetemre hívták a minisztert a Szőlő utca miatt

Tuzson Bence igazságügyi minisztert „tetemre hívta” a Kutyapárt a Szőlő utcai botrány miatt csütörtök délelőtt a Nyugati térre, ahol hatalmas ledfalakon vetítették ki a javítóintézetben rögzített megrázó videókat.

Többek között azért Tuzsont, mert ő jelentette ki még szeptember végén, hogy a Szőlő utcai ügyben nincsenek kiskorúak, politikusok és pedofilok, de mára kiderült a nyilvánosság számára is, hogy ez nem igaz.

„Nem azt várjuk, hogy tisztázza a dolgokat és ne legyen cinikus, mert amit csinálnak, az úgyis védhetetlen. De akárhogy is próbálja elkenni, még létezik valóság, létezik igazság, amelyet meg kell osztani minden magyar emberrel. Ez a feladata. Ezt holnap pótolhatja. Kurvára késő, de jobb később, mint soha. Azt várjuk Öntől, hogy legyen nyilvános minden gyermekbántalmazási ügy aktája, és a hatalom egyik legfőbb képviselőjeként végezze el a feladatát: tájékoztassa az embereket arról, ami történik” – írta a Kutyapárt Tuzsonnak, aki nem tett eleget a meghívásnak.