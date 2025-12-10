4iGföldfelszíni műsorszóráshadházy ákoskormány
Belföld

Hadházy Ákos szerint 70 milliárdot fizet az állam a 4iG-nek

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Farkas György
2025. 12. 10. 14:07
Adrián Zoltán / 24.hu
A független képviselő szerint a kritikus, műsorszóráshoz szükséges infrastruktúrának az államnál a helye.

Breaking!

Így reagált arra Hadházy Ákos, hogy információi szerint 70 milliárd forintért vásárolta vissza az állam a 4iG-től a műsorszóró távközlési infrastruktúrát. A független képviselő közösségi oldalán azt írta a kormány által nemzetstratégiai jelentőségűnek minősített üzletről, hogy nem véletlenül nem szerepelt ez az összeg az erről szóló közleményben.

Mindent megteszek, hogy ezt az elképesztő, de megbízható forrásból érkezett adatot hivatalosan is megerősítsék. Utána pedig azért, hogy emiatt az egészen szemtelenül nyílt csalás miatt börtönbe jussanak az elkövetők!

Hadházy Ákos a vételár ismerete nélkül már kedden is azt írta:

egy újabb, sok tízmilliárdos nyílt lopás:

az állam azt veszi meg, amit korábban gyakorlatilag ingyen átjátszott a 4iG-nek. „Korábban ugyanis egy szemtelen mutyival, trükkös részvénycserével játszotta át az állami tulajdonú Antenna Hungáriát és ezzel a földi műsorszóró infrastruktúrát” Jászai Gellért cégének.

A független képviselő szerint a kritikus, műsorszóráshoz szükséges infrastruktúrának egyébként az államnál a helye. A Klubrádiónak azt mondta: az a kérdés, hogy akkor miért kellett eladni.

Kapcsolódó
Az államé a 4iG csoport műsorszóró társasága
A kormány nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette az összefonódást.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Holoda Attila: Orbánék el fogják bukni ezt a pert
11 órától már rendőrök felügyelik a javítóintézeteket
Hadházy talált még egy fideszes polgármestert, akinek EU-s pénzből épült „vendégháza"
Kiderült, miről írta szakdolgozatát Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai gyerekverő
Balázs Péter pályafutása képekben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik