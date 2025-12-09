Az államé a 4iG csoport műsorszóró társasága

Megjelent a rendelet a Magyar Közlönyben, amelyben a kormány nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette, hogy a 4iG csoport értékesíti földfelszíni műsorszóró és infrastruktúra-társaságát az állami tulajdonú Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt.-nek. Ezzel kizárólagos állami tulajdonba kerül az országos földfelszíni rádiós és televíziós műsorszórás biztosítása, illetve a tevékenységhez szükséges kritikus infrastruktúra, továbbá az Országos Légiriasztási Rendszer üzemeltetése is. A kormány szerint ezzel tovább erősödik Magyarország távközlési és tájékoztatási biztonsága, magasabb fokozatba kapcsol a kormányzati hírközlési hálózatok egységesítése.

A társaság értékesítésével a 4iG Csoport újabb lépést tesz annak érdekében, hogy racionalizálja a meghatározó üzleti tevékenységéhez nem illeszkedő hírközlési infrastruktúra-portfólióját. A 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. országos földfelszíni hálózatán analógrádió-műsorszórást (AM és FM), valamint digitálistelevízió-műsorszórást (DVB-T, DVB-T2) folytat. Partnerei az országos közszolgálati és kereskedelmi csatornák, valamint a regionális, illetve helyi médiaszolgáltatók.

90 adótorony, 137 telephely

A társaság összesen 137 telephelyből álló kritikus infrastruktúrát tulajdonol, amelynek része 90 saját tulajdonú adótorony is. Ez kiemelt szerepet játszik a lakossági riasztásban, a veszélyhelyzeti kommunikációban is. A társaság portfóliójába több jelentős létesítmény tartozik. Ide sorolható a Széchenyi-hegyi Országos Mikrohullámú Központ (OMK), amely a televízió- és rádióműsorok szórásának és szétosztásának központi helyszíne.

Szintén a vállalaté a teljes Kárpát-medencét lefedő sugárzási kapacitással rendelkező solti középhullámú rádió-adóállomás és -torony. A portfólió része továbbá a tárnoki mérőállomás is, amely a különböző FM-rádióadók minőségi paramétereinek elemzését végzi, valamint méri és rögzíti a DVB-T/T2 csatornák jelszintjeit és sávszélességeit. Az állomás emellett adatokat fogad és dolgoz fel több távvezérelt mérési helyről. A telephely fontos nemzetközi szerepet is betölt, hiszen többek között a SpaceCom és az IAI számára az AMOS műhold magyarországi monitoringállomásaként működik.

Üzemeltetik a légiriasztási rendszert

A társaság üzemelteti az NMHH tulajdonában lévő Országos Légiriasztási Rendszert, amely egy esetleges vészhelyzet esetén minden TV-s és rádiós frekvencián keresztül képes az M1 televízió és a Kossuth Rádió adásával a teljes lakosság elérésére. Haváriahelyzetekben a hálózat kulcsfontosságú szerepet tölt be a katasztrófavédelmi, honvédelmi és lakossági kommunikációs feladatok ellátásában.

Hozzátették: a kritikus hírközlési infrastruktúrák konszolidációja növeli a rendszerbiztonságot, csökkenti a párhuzamos kapacitásokat és biztosítja, hogy a létfontosságú állami szolgáltatások – a közszolgálati műsorszórástól a veszélyhelyzeti kommunikációig – a lehető legmagasabb rendelkezésre állás mellett működjenek.

A tulajdonosváltást követően a társaság a jövőben is zavartalanul biztosítja a díjmentesen, hűségidő és előfizetési díj nélkül szabadon elérhető mindigTV-műsorszolgáltatást, melynek prémium – kibővített – változata továbbra is a One Magyarország kínálatában lesz elérhető.

Minden állami igényt kiszolgálnak

„Egy ország biztonsága a megbízható kommunikációval kezdődik. Ezt a biztonságot erősítettük most meg, hiszen a Pro-M Zrt. az akvizíció révén képessé vált teljes körűen kiszolgálni a magyar állam minden hírközlési igényét, az országos műsorszórástól egészen a kormányzati távközlésig” – mondta Balla Ferenc, a Pro-M Zrt. vezérigazgatója.

2025-ben a Pro-M Zrt. irányítása alá kerültek a kormányzati távközlési hálózatok: januártól az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer mellett a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, valamint a Digitális Jólét Gerinchálózat, áprilistól pedig az MVM NET kormányzati célokat kiszolgáló hálózati infrastruktúrái is a Pro-M Zrt. portfóliójába tartoznak. A konszolidációt lezáró, jelen tranzakciónak köszönhetően a szolgáltatások színvonala és rendelkezésre állása növelhető, költséghatékonyabb működési modell vezethető be. Az új nevén Pro-M Műsorszóró Infrastruktúra Kft. a jövőben önálló leányvállalatként működik a Pro-M Zrt. szakmai irányítása alatt.