Hadházy Ákos az állam és a 4iG csoport üzletéről: mutyi

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Farkas György
2025. 12. 09. 14:14
Adrián Zoltán / 24.hu
A kormány nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette, a független képviselő sok tízmilliárdos nyílt lopásnak.

Hadházy Ákos arra reagált, hogy az államé lesz a 4iG csoport műsorszóró társasága. A független képviselő közösségi oldalán azt írta: a  kormány által nemzetstratégiai jelentőségűnek minősített üzlet

egy újabb, sok tízmilliárdos nyílt lopás:

az állam azt veszi meg, amit korábban gyakorlatilag ingyen átjátszott a 4iG-nek.

„Korábban ugyanis egy szemtelen mutyival, trükkös részvénycserével játszotta át az állami tulajdonú Antenna Hungáriát és ezzel a földi műsorszóró infrastruktúrát” Jászai Gellért cégének.

Most pedig ugyanezt visszavásárolja tőle. Ha egyszer tényleg lesz rendszerváltás, ez a buli sem maradhat ki a felelősségre vonás alól, annyira nyílt, annyira szemtelen és annyira sok pénzt érint.

Hadházy Ákos szerint valószínűleg csak arról van szó, hogy a bajban levő 4iG-t kisegítik pár tízmilliárddal a hatalom (hogy mennyivel, azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra). Emlékeztetett rá, hogy 2 éve történt hasonló, amikor az állam úgy vette meg Jászai Gellérttől 68 milliárdért a Digit, hogy arra az égadta világon semmi szüksége nem volt.

